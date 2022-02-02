Половина медперсонала психиатрической больницы Скворцова-Степанова болеет ковидом

Почти половина персонала городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова-Степанова заболела коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой. Уточняется, что заражаются сотрудники не только «красных» зон.



Агапитова посетила больницу после полученной жалобы на лечение пациентов с коронавирусом. Омбудсмен проверила, насколько надежно «чистые» зоны отделены от «красных». Судя по всему, замечаний не возникло. Впрочем, несмотря на все меры, врачи заражаются ковидом. В настоящее время почти половина сотрудников ГПБ №3 болеют.

