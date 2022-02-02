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Половина медперсонала психиатрической больницы Скворцова-Степанова болеет ковидом

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Почти половина персонала городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова-Степанова заболела коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой. Уточняется, что заражаются сотрудники не только «красных» зон.

Агапитова посетила больницу после полученной жалобы на лечение пациентов с коронавирусом. Омбудсмен проверила, насколько надежно «чистые» зоны отделены от «красных». Судя по всему, замечаний не возникло. Впрочем, несмотря на все меры, врачи заражаются ковидом. В настоящее время почти половина сотрудников ГПБ №3 болеют.

В конце января в психиатрической больнице Скворцова-Степанова начали разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом.

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Комментарии (11)

sergeant-1
Они что, трижды непривитые разве были? Как так то?
267011328
половина больницы настолько психиатрична что считает сезонный насморк баранкой или тесты привезли правильно заряженные
Nerevar
Пусть сами себя электростулом и электрошоком лечат.
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