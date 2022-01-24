Мобилизацию начинают со Скворцова-Степанова. В психиатрической больнице перепрофилируют койки под ковид

Дополнительные 50 коек перепрофилированы в инфекционные в психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова в Петербурге. Об этом вечером 24 января сообщили в комитете по здравоохранению города.



В ведомстве также добавили, что количество выполненных ПЦР-тестов за неделю выросло примерно вдвое. При этом растет и количество положительных результатов — 39% из проверенных оказались заражены коронавирусом. Заболеваемость показывает взрывной рост в последние дни как в Петербурге, так и по всей России. Власти города уже пообещали ужесточить ковидные ограничения. Александр Беглов заявил, что главная цель — помочь поликлиникам с огромными нагрузками. Для этого составлены планы по мобилизации больниц для взрослых — видимо, одной из первых и стала психиатрическая клиника имени Скворцова-Степанова.

