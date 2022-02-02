FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -11
76.48р86.28р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Росстат: Бензин в Петербурге за месяц подорожал на 1,6%

1
Печать

Потребительские цены на автомобильный бензин в Петербурге за декабрь выросли на 1,6%. Об этом 2 февраля сообщает Росстат в докладе о динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов.

По данным ведомства, в декабре рост потребительских цен на бензин в России в сравнении с ноябрем составил 0,9%. В 27 субъектах страны он превысил 1%. Заметнее всего топливо подорожало в Волгоградской области – на 2,2%, а подешевело – в Чечне, на 0,7%.

В Петербурге за тот же период бензин вырос в цене на 1,6%, в Москве – на 1,1%.

Напомним, годовая инфляция в Петербурге по итогам 2021 года составила 8,7%.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний