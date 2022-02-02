Росстат: Бензин в Петербурге за месяц подорожал на 1,6%

Потребительские цены на автомобильный бензин в Петербурге за декабрь выросли на 1,6%. Об этом 2 февраля сообщает Росстат в докладе о динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов.



По данным ведомства, в декабре рост потребительских цен на бензин в России в сравнении с ноябрем составил 0,9%. В 27 субъектах страны он превысил 1%. Заметнее всего топливо подорожало в Волгоградской области – на 2,2%, а подешевело – в Чечне, на 0,7%.



В Петербурге за тот же период бензин вырос в цене на 1,6%, в Москве – на 1,1%.

