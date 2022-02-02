Цены в России за неделю выросли на 0,19%

Инфляция в России с 22 по 28 января составила 0,19% после 0,22% неделей ранее. Об этом 2 февраля сообщает Росстат.



За указанный период в стране больше всего подорожали овощи: огурцы — на 2,7%, капуста — на 2,1%, помидоры — на 1,1%, морковь — на 1%. Цена бананов выросла на 1,8%, сахара — на 0,7%, подсолнечного масла — на 0,1%. В то же время куриные яйца подешевели на 0,3%, мясо кур — на 1%.



На фоне роста заболеваемости коронавирусом на 1,1% выросла цена эргоферона. Из других непродовольственных товаров за неделю на 0,6% подорожали смартфоны, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты и обрезные доски незначительно подешевели — на 0,1%

