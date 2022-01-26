Недельная инфляция в России составила 0,2%. Капусту не остановить

Инфляция в России с 15 по 21 января составила 0,22%. С начала месяца цены выросли на 0,88%. При этом год назад за январь они поднялись на 0,67%. Такие данные 26 января приводит Росстат.



Традиционно больше всех за неделю в среднем по стране подорожала капуста — на 2,7%. Кроме нее в лидерах подорожания морковь (+1,7%), помидоры (+1,6%), бананы (1,3%), огурцы (1,2%). Цены на сахар и гречку выросли на 0,7%, на подсолнечное масло — на 0,1%. В то же время мясо кур подешевело на 0,5%, куриные яйца — на 1,3%.

