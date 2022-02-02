«Оскорбляют, называют гестапо». Петербургские рестораторы рассказали о конфликтах с клиентами из-за «детских ограничений»

Сотрудники ресторана Ognivo на Васильевском острове столкнулись с оскорблениями в свой адрес из-за новых коронавирусных ограничений. Об этом в Instagram рассказал его основатель Андрей Перцев.
По его словам, введенный с 2 февраля запрет на посещение заведений общественного питания несовершеннолетними оказался сюрпризом для нескольких клиентов, которые пришли в ресторан с детьми.
С момента открытия в Ognivo случилось как минимум три конфликта. «Оскорбляют персонал, считают, что мы все придумали, называют «гестапо», «безголовыми»», — говорит Андрей Перцев.
Чтобы избежать претензий, сотрудники распечатали 121-е «антиковидное» постановление и показывают его клиентам. Но ссылка на авторитет тоже не всегда находит понимание. «Вы требовали привиться, вот QR-код, пустите нас», — делится возмущением гостей предприниматель. Впрочем, до рукоприкладства и вызова полиции дело не дошло.
Другие опрошенные «Фонтанкой» заведения общественного питания сообщили, что пока не сталкивались с конфликтами из-за недопуска несовершеннолетних. Но скандалы из-за требования QR-кодов продолжают случаться регулярно.
Со скандалами столкнулась и сеть «Теремок». Как рассказал совладелец сети Виталий Свидовский, в одном из заведений после отказа в обслуживании ребенку пришли разъяренные родители, порвали книгу отзывов и кинули в сотрудника. «Говорили: вы варвары, дети хотят кушать, а вы их не обслуживаете», — рассказывает он. Показывать QR-коды и носить маски посетители также не хотят. «Количество психологического прессинга увеличивается», — отмечает Виталий Свидовский.
Подробнее о коронавирусных ограничениях для детей в Петербурге читайте здесь.