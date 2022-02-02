«Оскорбляют, называют гестапо». Петербургские рестораторы рассказали о конфликтах с клиентами из-за «детских ограничений»

Сотрудники ресторана Ognivo на Васильевском острове столкнулись с оскорблениями в свой адрес из-за новых коронавирусных ограничений. Об этом в Instagram рассказал его основатель Андрей Перцев.



По его словам, введенный с 2 февраля запрет на посещение заведений общественного питания несовершеннолетними оказался сюрпризом для нескольких клиентов, которые пришли в ресторан с детьми.



С момента открытия в Ognivo случилось как минимум три конфликта. «Оскорбляют персонал, считают, что мы все придумали, называют «гестапо», «безголовыми»», — говорит Андрей Перцев.

