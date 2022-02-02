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«Оскорбляют, называют гестапо». Петербургские рестораторы рассказали о конфликтах с клиентами из-за «детских ограничений»

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Сотрудники ресторана Ognivo на Васильевском острове столкнулись с оскорблениями в свой адрес из-за новых коронавирусных ограничений. Об этом в Instagram рассказал его основатель Андрей Перцев.

По его словам, введенный с 2 февраля запрет на посещение заведений общественного питания несовершеннолетними оказался сюрпризом для нескольких клиентов, которые пришли в ресторан с детьми.

С момента открытия в Ognivo случилось как минимум три конфликта. «Оскорбляют персонал, считают, что мы все придумали, называют «гестапо», «безголовыми»», — говорит Андрей Перцев.

Чтобы избежать претензий, сотрудники распечатали 121-е «антиковидное» постановление и показывают его клиентам. Но ссылка на авторитет тоже не всегда находит понимание. «Вы требовали привиться, вот QR-код, пустите нас», — делится возмущением гостей предприниматель. Впрочем, до рукоприкладства и вызова полиции дело не дошло.

Другие опрошенные «Фонтанкой» заведения общественного питания сообщили, что пока не сталкивались с конфликтами из-за недопуска несовершеннолетних. Но скандалы из-за требования QR-кодов продолжают случаться регулярно.

Со скандалами столкнулась и сеть «Теремок». Как рассказал совладелец сети Виталий Свидовский, в одном из заведений после отказа в обслуживании ребенку пришли разъяренные родители, порвали книгу отзывов и кинули в сотрудника. «Говорили: вы варвары, дети хотят кушать, а вы их не обслуживаете», — рассказывает он. Показывать QR-коды и носить маски посетители также не хотят. «Количество психологического прессинга увеличивается», — отмечает Виталий Свидовский.

Подробнее о коронавирусных ограничениях для детей в Петербурге читайте здесь.

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Комментарии (14)

Alexander_5e4cfced16b74
и что теперь голодному подростку - буханку хлеба покупать и есть на улице тайком в подворотне не снимая маски?
264867481
Ещё где то спрашивают код, удивительно
VKuser4069393
Это клеветническое утверждение, а не только оскорбление словом. Каждый кто назовет гражданина России гестаповцем или фашистом должен отвечать по всей строгости Административного Кодекса. Парочке таких обзывателей можно сшить и уголовку для острастки.
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