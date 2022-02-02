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На горнолыжном курорте в Сочи остановилась канатная дорога с десятками туристов. Их снимали спасатели

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На горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи остановилась канатная дорога с туристами. По предварительным данным, никто не пострадал, рассказали 2 февраля ТАСС в пресс-службе курорта.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что с канатной дороги спасатели сняли 26 человек, еще 9 остаются наверху. Предполагалось, что остановка могла произойти из-за технического сбоя.

«Поступила информация, что (…) в результате скачка напряжения на горнолыжном курорте произошла остановка кресельной канатной дороги, проходящей на высоте 900–1 300 метров над уровнем моря, которой в зимний период пользуются только горнолыжники», — сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

РИА Новости показало, как спасатели помогали застрявшим выбраться. На данный момент всех пассажиров уже доставили вниз.

«Фонтанка» писала, что в конце октября в Чехии оборвалась кабина канатной дороги. Находившийся в ней экскурсовод погиб на месте, пассажиров из соседней кабины с помощью пожарных эвакуировали на наземную станцию.

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Комментарии (1)

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Тунеядцам только в развлечение. Новые видосы запилить.
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