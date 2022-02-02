На горнолыжном курорте в Сочи остановилась канатная дорога с десятками туристов. Их снимали спасатели

На горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи остановилась канатная дорога с туристами. По предварительным данным, никто не пострадал, рассказали 2 февраля ТАСС в пресс-службе курорта.



Источник в экстренных службах региона сообщил, что с канатной дороги спасатели сняли 26 человек, еще 9 остаются наверху. Предполагалось, что остановка могла произойти из-за технического сбоя.



«Поступила информация, что (…) в результате скачка напряжения на горнолыжном курорте произошла остановка кресельной канатной дороги, проходящей на высоте 900–1 300 метров над уровнем моря, которой в зимний период пользуются только горнолыжники», — сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.