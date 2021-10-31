Кабина подвесной канатной дороги оборвалась в Чехии. Погиб экскурсовод, 15 человек эвакуированы

На северо-западе Чехии в районе горы Йештед оборвалась кабина подвесной канатной дороги. Находившийся в ней экскурсовод погиб на месте, пассажиров из соседней кабины с помощью пожарных эвакуировали на наземную станцию. Никто из них не пострадал, сообщило 31 октября Чешское ТВ.



«Находившийся в спускавшейся с горы Йештед и упавшей кабине экскурсовод погиб на месте, в параллельной кабине, которая поднималась на гору, находилось около 15 человек, с помощью пожарных они были доставлены на наземную станцию, никто не пострадал. Поскольку эти люди перенесли шок, с ними, по словам представителя управления пожарной охраны Давида Коржинка, работают медики-психологи», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

