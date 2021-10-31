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Кабина подвесной канатной дороги оборвалась в Чехии. Погиб экскурсовод, 15 человек эвакуированы

Один человек погиб в результате ЧП с подвесной канатной дорогой в Чехии

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На северо-западе Чехии в районе горы Йештед оборвалась кабина подвесной канатной дороги. Находившийся в ней экскурсовод погиб на месте, пассажиров из соседней кабины с помощью пожарных эвакуировали на наземную станцию. Никто из них не пострадал, сообщило 31 октября Чешское ТВ.

«Находившийся в спускавшейся с горы Йештед и упавшей кабине экскурсовод погиб на месте, в параллельной кабине, которая поднималась на гору, находилось около 15 человек, с помощью пожарных они были доставлены на наземную станцию, никто не пострадал. Поскольку эти люди перенесли шок, с ними, по словам представителя управления пожарной охраны Давида Коржинка, работают медики-психологи», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

В настоящий момент полиция совместно с пожарными и представителями горно-спасательной службы выясняют причины аварии.

Канатная дорога, ведущая на гору Йештед, высота которой 1012 метров над уровнем моря, является старейшей в Чехии, она находится в эксплуатации с 1933 года. Авария кабины здесь произошла впервые. В 2020 году этой дорогой воспользовались для подъема на Йештед 211 тысяч человек. Два года назад была проведена реконструкция электрооборудования на канатной дороге.

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Комментарии (2)

Денеб
Мы живём в такое время, когда нужно избегать подобных "аттракционов".... Ежели хотите дожить до пенсии.....
07A
Очень жаль!
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