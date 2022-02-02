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Попытка отнять дом у одинокой блокадницы в Петербурге обернулась уголовным делом

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Следователи по поручению главы СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту попытки отобрать дом у блокадницы. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, летом 2021 года неизвестные оформили поддельное завещание одинокой 84-летней женщины и договор, согласно которому она якобы продала дом с участком в Курортном районе Петербурга другому мужчине. Далее они обманным путем убедили пенсионерку подписать документы и произвели государственную регистрацию перехода права собственности. Стоимость имущества составляет 8,1 млн рублей.

Обстоятельства произошедшего выясняются. СК пообещал оказать потерпевшей помощь в возвращении дома и земли.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как прокуратура пытается через суд вернуть блокаднице квартиру, которую обманом заполучили мошенники.

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Комментарии (4)

Abu-Denis
Для показательного процесса выбирают инвалида и/или блокадницу и защищают, играя на публику в справедливость государства. А остальные потерпевшие - невидимые миру слёзы.
Родственницу, пенсионерку, инвалида II группы притесняют мошенники из экстремистской секты иеговистов. 22-й отдел полиции ей по заявлениям пачку отказов написал. Дежурный запрокурора Красногвардейского района сочувственно ее послушал и отфутболил в ту же бездействующую полицию.
shushu
Что ж она, вообще одна осталась без родственников и с домом в курортном районе?
bebop
за блокадников надо спрашивать еще строже
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