Попытка отнять дом у одинокой блокадницы в Петербурге обернулась уголовным делом

Следователи по поручению главы СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту попытки отобрать дом у блокадницы. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, летом 2021 года неизвестные оформили поддельное завещание одинокой 84-летней женщины и договор, согласно которому она якобы продала дом с участком в Курортном районе Петербурга другому мужчине. Далее они обманным путем убедили пенсионерку подписать документы и произвели государственную регистрацию перехода права собственности. Стоимость имущества составляет 8,1 млн рублей.
Обстоятельства произошедшего выясняются. СК пообещал оказать потерпевшей помощь в возвращении дома и земли.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, как прокуратура пытается через суд вернуть блокаднице квартиру, которую обманом заполучили мошенники.