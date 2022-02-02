Попытка отнять дом у одинокой блокадницы в Петербурге обернулась уголовным делом

Следователи по поручению главы СК Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту попытки отобрать дом у блокадницы. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, летом 2021 года неизвестные оформили поддельное завещание одинокой 84-летней женщины и договор, согласно которому она якобы продала дом с участком в Курортном районе Петербурга другому мужчине. Далее они обманным путем убедили пенсионерку подписать документы и произвели государственную регистрацию перехода права собственности. Стоимость имущества составляет 8,1 млн рублей.

