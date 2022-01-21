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Петербургская прокуратура попробует через суд вернуть жилье блокаднице

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Прокуратура Приморского района провела проверку по обращению ветерана и инвалида Великой Отечественной войны. Пожилая женщина просила помощи в вопросе о нарушении ее жилищных прав. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что петербурженка, будучи в беспомощном состоянии, была обманута и подписала договор дарения на квартиру другим людям. Жилье она получила от Смольного как житель блокадного Ленинграда к 65-летию Победы. Сейчас в квартире проживают третьи лица.

Прокурор просит суд признать сделки недействительными. Рассмотрение гражданского дела будет контролироваться ведомством.

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Комментарии (5)

RMN
Попали третьи лица.
Москва 2041
За мошенничество в отношении блокадников - пожизненное заключение.
266410437
Не проще дать новое жилье ветерану, не дожидаясь результатов судов?
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