Петербургская прокуратура попробует через суд вернуть жилье блокаднице

Прокуратура Приморского района провела проверку по обращению ветерана и инвалида Великой Отечественной войны. Пожилая женщина просила помощи в вопросе о нарушении ее жилищных прав. Об этом 21 января сообщает пресс-служба ведомства.



Было установлено, что петербурженка, будучи в беспомощном состоянии, была обманута и подписала договор дарения на квартиру другим людям. Жилье она получила от Смольного как житель блокадного Ленинграда к 65-летию Победы. Сейчас в квартире проживают третьи лица.



Прокурор просит суд признать сделки недействительными. Рассмотрение гражданского дела будет контролироваться ведомством.

