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СК хочет наградить росгвардейца из Петербурга, который обезвредил опасного соседа

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ГУ Следственного комитета по Петербургу будет ходатайствовать о награждении сотрудника Росгвардии, который в свободное от работы время обезвредил опасного соседа. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба СК.

Самир Магомедов
Самир МагомедовФото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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История произошла 31 января — в доме на Пейзажной улице во время застолья возник конфликт. По предварительным данным, гость ударил именинника ножом в живот, еще одна участница празднества попыталась сбежать, но агрессор настиг ее на лестничной площадке и потащил в квартиру.

На шум и женские крики вышел водитель Управления Росгвардии по Петербургу сержант Самир Магомедов, который был в этом доме в гостях. Он увидел лежащего в коридоре мужчину в крови, а также неизвестного, который избивал женщину и пытался затолкать её в квартиру. Росгвардеец бросился к раненому, но в этот момент человек с ножом пошел на Магомедова.

Сержанту пришлось произвести предупредительный выстрел в воздух, а следующий — по ногам оппонента. На место прибыл наряд ОВО, нападавшего задержали. Также приехала скорая, медики помогли и раненому имениннику, и агрессивному гостю.

Сейчас решается вопрос об аресте нападавшего и предъявлении ему обвинения. Магомедова же хотят наградить ведомственной медалью.

Самир Магомедов
Самир МагомедовФото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (13)

AlBerkut
Из чего шмалял во внеслужебное время?
892356896239084601
Считаю надо наградить инспекторов, которые на днях обезвредили вооруженную неизвестную женщину, проникшую в отдел полиции Василеостровского района.
260928241
Муринские разборки пейзажные, в Нью-Васюках.
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