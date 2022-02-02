СК хочет наградить росгвардейца из Петербурга, который обезвредил опасного соседа

ГУ Следственного комитета по Петербургу будет ходатайствовать о награждении сотрудника Росгвардии, который в свободное от работы время обезвредил опасного соседа. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба СК.

История произошла 31 января — в доме на Пейзажной улице во время застолья возник конфликт. По предварительным данным, гость ударил именинника ножом в живот, еще одна участница празднества попыталась сбежать, но агрессор настиг ее на лестничной площадке и потащил в квартиру.



На шум и женские крики вышел водитель Управления Росгвардии по Петербургу сержант Самир Магомедов, который был в этом доме в гостях. Он увидел лежащего в коридоре мужчину в крови, а также неизвестного, который избивал женщину и пытался затолкать её в квартиру. Росгвардеец бросился к раненому, но в этот момент человек с ножом пошел на Магомедова.