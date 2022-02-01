Водитель Росгвардии по-соседски обезвредил мужчину, ранившего ножом знакомого и насильно тащившего в квартиру женщину на Охте

Конфликт между 27-летним гостем квартиры в доме 3 по Пейзажной улице и 29-летним хозяином произошел 31 января в ходе застолья по случаю дня рождения последнего. Гость схватился за нож и воткнул его в живот имениннику, стало известно 1 февраля ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Женщина, которая находилась в квартире, пыталась сбежать, но гость настиг её на лестничной площадке и потащил обратно в квартиру.

В этот момент, как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области, шум и женские крики услышал сосед — водитель управления сержант Самир Магомедов. Он увидел лежащего в крови в коридоре мужчину, а также неизвестного, который избивал женщину и пытался затолкать её в квартиру. Росгвардеец бросился к раненому мужчине, но в этот момент мужчина с ножом пошел на Магомедова.

«Тот неоднократно предупредил, что является военнослужащим Росгвардии и у него имеется травматическое оружие, которое он готов применить. Однако неизвестный с ножом не прекратил своих действий, а продолжил движение. Тогда Магомедов произвел из принадлежащего ему травматического пистолета предупредительный выстрел вверх и потом по ногам приближающегося гражданина», — сообщили в Росгвардии.

В этот момент к дому подъехал наряд ОВО, который помог скрутить агрессора. Также на Пейзажную вызвали скорую. Она увезла в больницу раненого именинника, а также оказала помощь подстреленному.



Установлено, что задержанный был судим за кражи и насильственные действия сексуального характера. В настоящее время находился под административным надзором.



Решается вопрос о возбуждении дела.

