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Водитель Росгвардии по-соседски обезвредил мужчину, ранившего ножом знакомого и насильно тащившего в квартиру женщину на Охте

Обезумевшего от алкоголя мужчину с ножом выстрелом остановил сотрудник Рогвардии в Красногвардейском районе. Он был не на службе и вышел на шум у соседей.

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Конфликт между 27-летним гостем квартиры в доме 3 по Пейзажной улице и 29-летним хозяином произошел 31 января в ходе застолья по случаю дня рождения последнего. Гость схватился за нож и воткнул его в живот имениннику, стало известно 1 февраля ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Женщина, которая находилась в квартире, пыталась сбежать, но гость настиг её на лестничной площадке и потащил обратно в квартиру.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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В этот момент, как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области, шум и женские крики услышал сосед — водитель управления сержант Самир Магомедов. Он увидел лежащего в крови в коридоре мужчину, а также неизвестного, который избивал женщину и пытался затолкать её в квартиру. Росгвардеец бросился к раненому мужчине, но в этот момент мужчина с ножом пошел на Магомедова.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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«Тот неоднократно предупредил, что является военнослужащим Росгвардии и у него имеется травматическое оружие, которое он готов применить. Однако неизвестный с ножом не прекратил своих действий, а продолжил движение. Тогда Магомедов произвел из принадлежащего ему травматического пистолета предупредительный выстрел вверх и потом по ногам приближающегося гражданина», — сообщили в Росгвардии.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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В этот момент к дому подъехал наряд ОВО, который помог скрутить агрессора. Также на Пейзажную вызвали скорую. Она увезла в больницу раненого именинника, а также оказала помощь подстреленному.

Установлено, что задержанный был судим за кражи и насильственные действия сексуального характера. В настоящее время находился под административным надзором.

Решается вопрос о возбуждении дела.

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области

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Комментарии (4)

Добрый кот
Автор статьи с какого села? На Пейзажной нет дома №3.
VKuser1708951
Вот тут росгвардейцу хочется сказать СПАСИБО и БРАВО!
Всегда бы воевали с уголовниками, а не с оппозицией!
Инкогнито2021
Магомедов в Питере законно находится?
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