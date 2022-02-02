«Омикрон» выявили уже почти во всех регионах РФ. Для исследования штаммов выделят 400 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новый штамм коронавируса зафиксировали почти во всех регионах страны.
«Новый штамм «омикрон» выявлен практически во всех субъектах Российской Федерации», — сказал он 2 февраля на заседании оперативного штаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, важной задачей остается изучение новых вариации коронавируса, так как это поможет вести «своевременный мониторинг ситуации». На эти цели будет выделено около 400 миллионов рублей.
Глава кабмина также призвал поддерживать высокие темпы тестирования.
За прошедшие сутки в России вновь выявили рекордное число заболевших COVID-19. При этом число госпитализаций снизилось до 17 201.