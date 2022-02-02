FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -11
77.13р86.79р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Омикрон» выявили уже почти во всех регионах РФ. Для исследования штаммов выделят 400 млн рублей

2
Печать

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новый штамм коронавируса зафиксировали почти во всех регионах страны.

«Новый штамм «омикрон» выявлен практически во всех субъектах Российской Федерации», — сказал он 2 февраля на заседании оперативного штаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, важной задачей остается изучение новых вариации коронавируса, так как это поможет вести «своевременный мониторинг ситуации». На эти цели будет выделено около 400 миллионов рублей.

Глава кабмина также призвал поддерживать высокие темпы тестирования.

За прошедшие сутки в России вновь выявили рекордное число заболевших COVID-19. При этом число госпитализаций снизилось до 17 201.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

mikkola2008
У меня к товарищу Мишустину другой вопрос. Когда уже отменят анахронизм с юридическими адресами для ООО. Вот какого лешегл если из одного офиса в другой переезжаешь надо менять устав. Уже давно все письма из ФНС приходят через электронную отчетность. И какой смысл в Юр адресах?
alteam
это тип, а не штамм, учите матчасть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний