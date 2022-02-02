Посмотрите, какое ДТП остановило угонщика, севшего в прогреваемую машину и проехавшего 2 метра

Авария, остановившая угонщика с улицы Марата, оказалась лобовым столкновением. Он приехал в припаркованную машину. Фотографии с места ДТП публикует 2 февраля паблик «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Инцидент, как уже писала «Фонтанка», произошёл вчера ночью у дома 65 по Марата. 32-летний житель Ивановской области, приехавший в Петербург по работе, завёл свою жёлтую «Астру», и тут в неё сел прохожий. По словам автовладельца, незнакомец применил силу. Проехав метра два, он устроил ДТП и попытался сбежать, но безуспешно.
Полиция выяснила, что угонщик — 30-летний петербуржец. «Признавашки» пишут, что, по данным ФСПП, мужчина с 2016 года имеет долг в размере около 1,18 миллиона рублей.
Он помещён в ИВС. «По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения)», — отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.