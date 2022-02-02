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Посмотрите, какое ДТП остановило угонщика, севшего в прогреваемую машину и проехавшего 2 метра

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Авария, остановившая угонщика с улицы Марата, оказалась лобовым столкновением. Он приехал в припаркованную машину. Фотографии с места ДТП публикует 2 февраля паблик «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Инцидент, как уже писала «Фонтанка», произошёл вчера ночью у дома 65 по Марата. 32-летний житель Ивановской области, приехавший в Петербург по работе, завёл свою жёлтую «Астру», и тут в неё сел прохожий. По словам автовладельца, незнакомец применил силу. Проехав метра два, он устроил ДТП и попытался сбежать, но безуспешно.

Полиция выяснила, что угонщик — 30-летний петербуржец. «Признавашки» пишут, что, по данным ФСПП, мужчина с 2016 года имеет долг в размере около 1,18 миллиона рублей.

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Он помещён в ИВС. «По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения)», — отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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Комментарии (28)

266977071
Дебильные законы в нашей стране- всё для преступника, уехал в чужой машине это угон и хищение и срок по полной.
Brit
Присудят штраф, который так же не смогут взыскать приставы, и отпустят с миром.
Karoteks
А что фотку дебила скрыли???
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