FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -11
77.13р86.79р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Собачий нюх открыл «Призму» в ТЦ на Полюстровском проспекте

0
Печать

Проверка подозрительного телефона в баке для отслуживших батареек утром 2 февраля в ТЦ «Европолис» оказалась стремительной.

После того как в здание на Полюстровском проспекте приехал кинолог с собакой, выяснилось, что ждать специалистов-взрывотехников нет нужды. Как стало известно «Фонтанке», специально обученный пес за пару секунд показал, что ничего взрывоопасного в баке нет.

ПоделитьсяПоделиться

Оцепление с «Призмы» снято. Магазин начал работу в нормальном режиме.

«Фонтанка» писала, что около 11 утра поступила информация об анонимном письме о заминировании ТЦ «Европолис». Служба безопасности в ходе осмотра объекта нашла в ёмкости с батарейками подозрительный телефон с проводами.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний