Собачий нюх открыл «Призму» в ТЦ на Полюстровском проспекте

Проверка подозрительного телефона в баке для отслуживших батареек утром 2 февраля в ТЦ «Европолис» оказалась стремительной.
После того как в здание на Полюстровском проспекте приехал кинолог с собакой, выяснилось, что ждать специалистов-взрывотехников нет нужды. Как стало известно «Фонтанке», специально обученный пес за пару секунд показал, что ничего взрывоопасного в баке нет.
Оцепление с «Призмы» снято. Магазин начал работу в нормальном режиме.
«Фонтанка» писала, что около 11 утра поступила информация об анонимном письме о заминировании ТЦ «Европолис». Служба безопасности в ходе осмотра объекта нашла в ёмкости с батарейками подозрительный телефон с проводами.