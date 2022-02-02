Мужчина, выгнавший ребенка голым на мороз на Алтае, ранее был осужден за избиение детей бутылкой

Житель Алтайского края, который выгнал ребенка сожительницы голым на мороз, ранее был осужден за избиение её детей бутылкой. Об этом 2 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ и общественностью Марию Антошкину.
«Речь идет о преступлениях, совершенных задолго до эпизодов насилия в январе 2022 года. До этого в отношении отчима расследовалось другое дело о насилии над этими детьми. Установлено, что в апреле 2021 года пластиковой бутылкой в воспитательных целях он умышленно нанес малышам пяти и шести лет множественные удары. На теле каждого из детей было обнаружено более 20 повреждений. Детям потребовалась медицинская помощь», — рассказала она.
Антошкина отметила, что после этого детей изъяли из семьи и вернули родному отцу, но затем опять передали матери. Отчима приговорили к двум годам колонии строгого режима.
Ранее жительницу Алтайского края с возлюбленным арестовали по подозрению в истязании детей. Следствие установило, что 21 января мать и её сожитель выгнали пятилетнего ребенка из дома без одежды и обуви на мороз за плохое поведение. Также, по данным СК, подозреваемые систематически истязали мальчика и его братьев в возрасте шести и полутора лет. Детей изъяли из семьи и отправили в больницу.