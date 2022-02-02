FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -11
77.13р86.79р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Мужчина, выгнавший ребенка голым на мороз на Алтае, ранее был осужден за избиение детей бутылкой

7
Печать

Житель Алтайского края, который выгнал ребенка сожительницы голым на мороз, ранее был осужден за избиение её детей бутылкой. Об этом 2 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ и общественностью Марию Антошкину.

«Речь идет о преступлениях, совершенных задолго до эпизодов насилия в январе 2022 года. До этого в отношении отчима расследовалось другое дело о насилии над этими детьми. Установлено, что в апреле 2021 года пластиковой бутылкой в воспитательных целях он умышленно нанес малышам пяти и шести лет множественные удары. На теле каждого из детей было обнаружено более 20 повреждений. Детям потребовалась медицинская помощь», — рассказала она.

Антошкина отметила, что после этого детей изъяли из семьи и вернули родному отцу, но затем опять передали матери. Отчима приговорили к двум годам колонии строгого режима.

Ранее жительницу Алтайского края с возлюбленным арестовали по подозрению в истязании детей. Следствие установило, что 21 января мать и её сожитель выгнали пятилетнего ребенка из дома без одежды и обуви на мороз за плохое поведение. Также, по данным СК, подозреваемые систематически истязали мальчика и его братьев в возрасте шести и полутора лет. Детей изъяли из семьи и отправили в больницу.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

dragvs
Но государство само себя видимо за халатность не посадит.
dragvs
Как часто бывает в таких делах виновато государство.
Slava_Rossii
А после первого ЧП чиновники не поняли, что это за мать, и надо ли отдавать ей детей?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний