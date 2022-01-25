На Алтае задержали родителей, которые выгнали ребенка голым на мороз. Они били еще двоих детей

Двое жителей Алтайского края задержаны по подозрению в истязании детей. Возбуждено уголовное дело, сообщает 25 января пресс-служба СКР.



Ранее в СМИ появился ролик, снятый местной жительницей в селе Селезнево Шелаболихинского района. Женщина рассказала, что, проходя мимо дома многодетной семьи, услышала плач. Заглянула за ограду и увидела абсолютно голого мальчика, стоявшего на снегу.



Следствие установило, что 21 января мать и ее сожитель выгнали пятилетнего ребенка из дома без одежды и обуви на мороз за плохое поведение. Также, по данным СК, подозреваемые систематически истязали мальчика и его братьев в возрасте шести и полутора лет.

