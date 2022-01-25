На Алтае задержали родителей, которые выгнали ребенка голым на мороз. Они били еще двоих детей

Двое жителей Алтайского края задержаны по подозрению в истязании детей. Возбуждено уголовное дело, сообщает 25 января пресс-служба СКР.
Ранее в СМИ появился ролик, снятый местной жительницей в селе Селезнево Шелаболихинского района. Женщина рассказала, что, проходя мимо дома многодетной семьи, услышала плач. Заглянула за ограду и увидела абсолютно голого мальчика, стоявшего на снегу.
Следствие установило, что 21 января мать и ее сожитель выгнали пятилетнего ребенка из дома без одежды и обуви на мороз за плохое поведение. Также, по данным СК, подозреваемые систематически истязали мальчика и его братьев в возрасте шести и полутора лет.
«Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. Мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности. <…> В настоящее время мальчики изъяты из семьи и находятся на лечении в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в СК.
31-летней матери вменяют статью о неисполнении обязанностей по воспитанию, а ее 34-летнему возлюбленному — о «причинении физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних».