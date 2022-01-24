Метод воспитания такой. СК на Алтае начал проверку по видео, где мальчика выставили голым на мороз

Следователи СУ СК по Алтайскому краю начали проверку после того, как в Интернете появилось видео с издевательствами над маленьким ребёнком.



Как сообщает 24 января управление, на видео запечатлён мальчик, стоящий на улице без одежды. Автор видео поясняет, что такие методы воспитания родители применяют к сыну регулярно.



«По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку должностным лицам органов системы профилактики, в чьи обязанности входит контроль за семьями, стоящими на учете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.

