Метод воспитания такой. СК на Алтае начал проверку по видео, где мальчика выставили голым на мороз

Следователи СУ СК по Алтайскому краю начали проверку после того, как в Интернете появилось видео с издевательствами над маленьким ребёнком.
Как сообщает 24 января управление, на видео запечатлён мальчик, стоящий на улице без одежды. Автор видео поясняет, что такие методы воспитания родители применяют к сыну регулярно.
«По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку должностным лицам органов системы профилактики, в чьи обязанности входит контроль за семьями, стоящими на учете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.
Инцидент произошёл в селе Селезнёво Шелаболихинского района, а видео местной жительницы появилось в сообществе Barnaul22, пишет «Алтайская правда». Женщина рассказывает, что, проходя мимо дома многодетной семьи, услышала плач. Заглянула за ограду и увидела абсолютно голого мальчика, стоявшего на снегу. «Это методы воспитания у них такие, сто раз опеку вызывали на них, и всё без толку», — комментирует женщина.
По словам односельчан, в доме живут трое несовершеннолетних, и их уже дважды забирали из семьи после многочисленных жалоб неравнодушных жителей.
В районной администрации изданию пояснили, что на данный момент детей забрали из семьи, с ними всё хорошо. Документы на лишение родителей прав находятся в суде с августа 2021 года.