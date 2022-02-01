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Путин заявил о готовности России увеличить объем прокачки газа в Венгрию на фоне начала газовых поставок Будапешта в Киев

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Россия готова увеличить объем поставок газа в Венгрию на 1 млрд куб. м, заявил 1 февраля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«В ходе переговоров с премьер-министром я связался со своими коллегами в правительстве и с некоторыми руководителями отдельных крупнейших российских компаний. Практически на все поставленные премьер-министром вопросы получен положительный ответ. Это касается и увеличения поставок газа, — цитирует Путина ТАСС. — Нам нужно сейчас внимательно посмотреть на баланс в РФ после прохождения осенне-зимнего периода, но поставка большего на 1 млрд куб. м объема газа для нас не будет большой проблемой».

Президент РФ указал на сложившуюся проблему, связанную с сокращением объемов газа в некоторых подземных хранилищах в Европе примерно до 40% физических объемов. «И на следующий год проблемы, наверное, будут возникать у наших партнеров в Европе. У Венгрии не будут, потому что мы дополнительные объемы [поставок газа] согласуем. Окончательное решение будет принято хозяйствующими субъектами где-то в начале апреля», — сказал он.

О том, что премьер Венгрии хочет больше газа из РФ на фоне начала газовых поставок Будапешта в Киев, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (11)

piterez
Царь аж сим повелевает - быть газу горючему для Унгрии европейской! Открыти царские запасы и дати смиренным источника огня и тепла!

А тем, кто подолы царски не лобзати - хер с маслом!

Приказ сей с моих речей сразу в силе....
AP-SPb
А Киев у производителя напрямую покупать стесняется? И с какого перепоя хoхлам такой подгон? Да и венграм тоже непонятно...
Otkating
Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не менеджер по продажам.

Путин заявил...
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