Путин заявил о готовности России увеличить объем прокачки газа в Венгрию на фоне начала газовых поставок Будапешта в Киев

Россия готова увеличить объем поставок газа в Венгрию на 1 млрд куб. м, заявил 1 февраля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



«В ходе переговоров с премьер-министром я связался со своими коллегами в правительстве и с некоторыми руководителями отдельных крупнейших российских компаний. Практически на все поставленные премьер-министром вопросы получен положительный ответ. Это касается и увеличения поставок газа, — цитирует Путина ТАСС. — Нам нужно сейчас внимательно посмотреть на баланс в РФ после прохождения осенне-зимнего периода, но поставка большего на 1 млрд куб. м объема газа для нас не будет большой проблемой».

