Ленинградская область вслед за Петербургом ограничила досуг для детей

Администрация Ленобласти внесла изменения в антиковидное постановление, запретив несовершеннолетним (младше 18 лет) самостоятельное посещать некоторые общественные места. А вот с сопровождающими — можно. Нововведения вступают в силу сегодня, 1 февраля, сообщается в телеграм-канале правительства Ленобласти.



До 20 февраля приостановлено проведение массовых детских и спортивных мероприятий. Несовершеннолетних не будут пускать в бассейны, кинотеатры, театры, музеи, цирки шапито, фитнес-клубы и прочие места развлечения и досуга. При этом посещать их разрешено в составе организованных групп или с семьей.

