Ленинградская область вслед за Петербургом ограничила досуг для детей

Администрация Ленобласти внесла изменения в антиковидное постановление, запретив несовершеннолетним (младше 18 лет) самостоятельное посещать некоторые общественные места. А вот с сопровождающими — можно. Нововведения вступают в силу сегодня, 1 февраля, сообщается в телеграм-канале правительства Ленобласти.
До 20 февраля приостановлено проведение массовых детских и спортивных мероприятий. Несовершеннолетних не будут пускать в бассейны, кинотеатры, театры, музеи, цирки шапито, фитнес-клубы и прочие места развлечения и досуга. При этом посещать их разрешено в составе организованных групп или с семьей.
Все дополнительные образовательные занятия в школах, организациях допобразования и домах культуры переведены в дистанционный режим до 20 февраля.
До этой же даты введены ограничения на физкультурные и спортивные мероприятия (можно только на воздухе). Массовые гуляния и зрелищные мероприятия отменены.
Как писала «Фонтанка», в Петербурге с 2 февраля все школьники 7–11 классов переводятся на удаленный формат обучения — до 13 февраля. Студенты колледжей тоже на полторы недели переходят на дистанционный формат. Несовершеннолетним запрещается посещение объектов общепита (за исключением общепита на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах), объектов розничной торговли, за исключением аптек и продовольственных магазинов.