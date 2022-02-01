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В ГУ МВД Петербурга сообщили о проверке после видео с избиением гаишниками сотрудницы угрозыска

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По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района Петербурга, проводится служебная проверка. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области после публикации статей о происшествии с видеозаписью на «Фонтанке» и 47news.

Напомним, на территории дежурной части два лейтенанта ДПС повздорили с девушкой — коллегой из уголовного розыска. Поводом, по данным «Фонтанки», стала парковка автомобиля. Итогом — порванные связки на плече и сломанная рука.

В ходе служебной проверки «будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента», обещают в главке.

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Комментарии (22)

266597475
Наградить , чо. Бабу избили вдвоём - святая служебная обязанность и доблесть !
SlawaPiter
Что бы и в какой форме не говорила эта пигалица, а присядут гайцы и поделом.
Артист ритуальных услуг
Эффект 30 кадра! Однозначно! На край - снимали на деньги госдепа в голливуде!
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