В ГУ МВД Петербурга сообщили о проверке после видео с избиением гаишниками сотрудницы угрозыска

По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района Петербурга, проводится служебная проверка. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области после публикации статей о происшествии с видеозаписью на «Фонтанке» и 47news.



Напомним, на территории дежурной части два лейтенанта ДПС повздорили с девушкой — коллегой из уголовного розыска. Поводом, по данным «Фонтанки», стала парковка автомобиля. Итогом — порванные связки на плече и сломанная рука.

