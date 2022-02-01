ВОЗ считает, что волна заболеваемости «омикроном» будет мощной, но кратковременной

Волна заражений коронавирусным штаммом «омикрон» будет мощной, но короткой. Об этом 1 февраля заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
«РФ — это одна из стран, где «омикрон» сейчас активно распространяется, поэтому, несомненно, пока еще рано расслабляться. Рекомендации такие же, как и для других стран, столкнувшихся с этой ситуацией, — это пять стабилизаторов пандемии», — сказал он в интервью ТАСС.
Под пятеркой стабилизаторов имеются в виду сама вакцинация, ревакцинация, ношение масок, проветривание помещений, в том числе школьных кабинетов. Пятым пунктом Клюге назвал доступность лечения.
«Это пять стабилизаторов пандемии, но мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет — защита уязвимых групп населения», — добавил Клюге.
К слову о доступности: петербуржцы продолжают жаловаться на работу региональной справочной службы «122». Накануне уже второй понедельник подряд массовые звонки петербуржцев обрушивали линию, чиновники просят не откладывать все на утро. Подробнее — в материале «Фонтанки».