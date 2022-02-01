ВОЗ считает, что волна заболеваемости «омикроном» будет мощной, но кратковременной

Волна заражений коронавирусным штаммом «омикрон» будет мощной, но короткой. Об этом 1 февраля заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.



«РФ — это одна из стран, где «омикрон» сейчас активно распространяется, поэтому, несомненно, пока еще рано расслабляться. Рекомендации такие же, как и для других стран, столкнувшихся с этой ситуацией, — это пять стабилизаторов пандемии», — сказал он в интервью ТАСС.



Под пятеркой стабилизаторов имеются в виду сама вакцинация, ревакцинация, ношение масок, проветривание помещений, в том числе школьных кабинетов. Пятым пунктом Клюге назвал доступность лечения.

