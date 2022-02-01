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Следствие не смогло добиться ареста няни, обвиняемой в смерти вверенного ей ребенка из Мурино

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Всеволожский суд Ленобласти 1 февраля рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения для няни, в квартире у которой якобы умер ребенок. Срок задержания женщины продлен на 72 часа. Об этом сообщает региональный СУ СК.

О смерти двухлетней девочки стало известно двумя днями ранее. 34-летняя гражданка Узбекистана в ноябре прошлого года устроила свою дочь жить у няни — после расставания с мужчиной она вынуждена была найти работу. Женщина регулярно навещала ребенка, но в декабре куда-то пропала и якобы перестала платить.

30 января няня позвонила матери и сообщила, что ее ребенок заболел. В итоге иностранка приехала за дочерью на такси и только дома поняла, что та мертва.

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Комментарии (7)

XVozut
Ребёнок содержался у няни на пр. Науки, но упомянуть надо Мурино, что бы потролить.
Slava_Rossii
Т.е. мамаша 2 месяца не навещала своего ребёнка, а виновата няня?
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