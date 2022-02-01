Следствие не смогло добиться ареста няни, обвиняемой в смерти вверенного ей ребенка из Мурино

Всеволожский суд Ленобласти 1 февраля рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения для няни, в квартире у которой якобы умер ребенок. Срок задержания женщины продлен на 72 часа. Об этом сообщает региональный СУ СК.



О смерти двухлетней девочки стало известно двумя днями ранее. 34-летняя гражданка Узбекистана в ноябре прошлого года устроила свою дочь жить у няни — после расставания с мужчиной она вынуждена была найти работу. Женщина регулярно навещала ребенка, но в декабре куда-то пропала и якобы перестала платить.