Суд отклонил иск «Росбалта»*, требующего исключить его из реестра иноагентов

Информационное агентство «Росбалт»* признали иноагентом за публикацию статей других СМИ-иноагентов и получение от них денег. Об этом говорится в решении Замоскворецкого суда Москвы по иску, в котором агентство требовало исключить его из списка.

«С сентября 2020 по сентябрь 2021 года выявлены факты распространения на сайте rosbalt.ru материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Из Росфинмониторинга в Минюст России поступила информация о том, что обществом получено иностранное финансирование в январе 2020 года от РОО «Центр "Сова"»**, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, получена сумма за организацию конференции», — говорится в мотивированном решении Замоскворецкого суда Москвы.