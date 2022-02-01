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Суд отклонил иск «Росбалта»*, требующего исключить его из реестра иноагентов

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Информационное агентство «Росбалт»* признали иноагентом за публикацию статей других СМИ-иноагентов и получение от них денег. Об этом говорится в решении Замоскворецкого суда Москвы по иску, в котором агентство требовало исключить его из списка.

«С сентября 2020 по сентябрь 2021 года выявлены факты распространения на сайте rosbalt.ru материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Из Росфинмониторинга в Минюст России поступила информация о том, что обществом получено иностранное финансирование в январе 2020 года от РОО «Центр "Сова"»**, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, получена сумма за организацию конференции», — говорится в мотивированном решении Замоскворецкого суда Москвы.

Там же говорится, что юрлицо, распространяющее материалы, которые созданы или распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, может быть признано выполняющим функции иноагента. А так же если оно получает денежные средства от иностранных государств, иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Издание «Росбалт» Минюст включил в список иноагентов в октябре 2021 года.

* АО «РС-Балт» (учредитель издания «Росбалт») признано Минюстом РФ иноагентами 15 октября 2021 года.


** Включен в список иностранных агентов Минюста.

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Комментарии (7)

Starishok
Artem_9 А кто Вас заставляет читать публикации Рос Балта?Читайте "советские газеты",если они Вам нравятся.
Денеб
Ежели хорошенько подумать, то у нас вся страна - иноагенты.... Окромя Крошки Цахеса....
Artem_9
Вот не понимают они своего счастья! Завание иноагента это "знак качества" ! А они от этого знака качества стало быть отказаться хотели... Да не вышло....
Гордо несите звание иноагента, строго выполняйте методички своих западных хозяев!))
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