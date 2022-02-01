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Борьба продолжается. Суд отклонил жалобу историка Соколова по иску к Понасенкову, тот хочет «отписать» у осужденного квартиру

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Московский горсуд не удовлетворил жалобу историка Соколова, осужденного за убийство своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, по иску к публицисту Евгению Понасенкову. Информация об этом 1 февраля опубликована на сайте суда.

Соколов утверждал, что в 2018 году Понасенков распространил о нем не соответствующие действительности и порочащие сведения. Речь шла о публичных обвинениях в плагиате текста и краже научных концепций. В 2018–2019 годах историк выиграл процесс, доказав, что рассуждения Понасенкова были порочащими, но в 2020-м кассация отменила решение и отправила дело на новое рассмотрение. Иск отклонили, Соколов подал жалобу, но решение оставили без изменений.

«Я не хотел уж совсем изничтожать и так заключенного в тюрьму, но после такой наглости (что он продолжил апеллировать — уже четвертый год!) я, конечно, подам на судебные издержки — и у твари опишут квартиру. Устрою в ней Музей завистливых идиотов», — написал в Telegram-канале Понасенков.

В декабре 2020 года Соколов получил 12 лет 6 месяцев строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко. Подсудимый настаивал, что преступление вызвано аморальным поведением потерпевшей и психотравмирующей ситуацией из-за конфликта с научным оппонентом Понасенковым.

Анастасия Ещенко была убита в начале ноября 2019-го. Соколов четыре раза стрелял в девушку и пытался ее задушить, но помнит только первый выстрел. Тело он расчленил и частично выбросил в Мойку рядом с домом через сутки после убийства. В процессе избавления от останков Соколов упал в реку, его вытащили спасатели. В машине скорой медики нашли в кармане куртки историка пистолет, а в вымокшем рюкзаке — руки. Тело девушки собирали по частям — в порту, в реке, в рюкзаке и дома у Соколова.

Для отражения сути одного из самых громких уголовных процессов «Фонтанка» прибегла к драматургии. Пьесу «Эффект Соколова» можно прочитать здесь.

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Комментарии (8)

Дырка Вашего Нуля
Соколову следовало бы подумать о вечном, а не о хатынке в Ленинграде
263888341
БРАВО МАЭСТРО!!!
Sola
Игра была ровна - играли два говна
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