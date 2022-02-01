Борьба продолжается. Суд отклонил жалобу историка Соколова по иску к Понасенкову, тот хочет «отписать» у осужденного квартиру

Московский горсуд не удовлетворил жалобу историка Соколова, осужденного за убийство своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, по иску к публицисту Евгению Понасенкову. Информация об этом 1 февраля опубликована на сайте суда.



Соколов утверждал, что в 2018 году Понасенков распространил о нем не соответствующие действительности и порочащие сведения. Речь шла о публичных обвинениях в плагиате текста и краже научных концепций. В 2018–2019 годах историк выиграл процесс, доказав, что рассуждения Понасенкова были порочащими, но в 2020-м кассация отменила решение и отправила дело на новое рассмотрение. Иск отклонили, Соколов подал жалобу, но решение оставили без изменений.