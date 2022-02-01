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Голикова: Россияне смогут получать соцподдержку по одному заявлению на «Госуслугах» или без него

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К 2024 году более 80 миллионов россиян будут получать меры соцподдержки по одному заявлению на портале госуслуг — или без него. Об этом 1 февраля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«К 2024 году почти 80 миллионов граждан, даже более чем, будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале «Госуслуг» или вообще без него», — заявила она на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ (цитата по РИА Новости).

Также Голикова отметила, что в России изменится процедура установления инвалидности. Ожидается, что к 2024 году от человека для этого не потребуется запроса документов.

Напомним, что с 1 февраля в России на 8,4% увеличивается ряд социальных выплат, пособий и компенсаций.

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Комментарии (6)

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Если так дальше пойдет, пол-страны, а может и больше, на пособия жить будут... Только вот работать кто будет? Ведь нефть-матушка и газ-батюшка (С) В.Ложкин всех не прокормят...
Софокл Аристархович
Опять фантаста Беляева кто-то начитался
Денеб
Вот уж заживём! Спасибо родному правительству и партии власти!
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