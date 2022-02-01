Голикова: Россияне смогут получать соцподдержку по одному заявлению на «Госуслугах» или без него

К 2024 году более 80 миллионов россиян будут получать меры соцподдержки по одному заявлению на портале госуслуг — или без него. Об этом 1 февраля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



«К 2024 году почти 80 миллионов граждан, даже более чем, будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале «Госуслуг» или вообще без него», — заявила она на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ (цитата по РИА Новости).



Также Голикова отметила, что в России изменится процедура установления инвалидности. Ожидается, что к 2024 году от человека для этого не потребуется запроса документов.

