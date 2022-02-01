Финский «Йокерит» опроверг сообщения о скором выходе из состава КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг сообщения СМИ о переходе из Континентальной хоккейной лиги в другую лигу.



«Йокерит» намерен выступать в КХЛ ближайшие годы, и переход в другую лигу не планируется», — говорится в заявлении на сайте хоккейного клуба из Хельсинки.



Ранее о скором выходе «Йокерита» из КХЛ сообщала газета Iltalehti.



«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15. Его лучшее достижение — выход в четвертьфинал Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне команда занимает третье место в Западной конференции КХЛ.

