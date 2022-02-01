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Финский «Йокерит» опроверг сообщения о скором выходе из состава КХЛ

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Финский хоккейный клуб «Йокерит» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг сообщения СМИ о переходе из Континентальной хоккейной лиги в другую лигу.

«Йокерит» намерен выступать в КХЛ ближайшие годы, и переход в другую лигу не планируется», — говорится в заявлении на сайте хоккейного клуба из Хельсинки.

Ранее о скором выходе «Йокерита» из КХЛ сообщала газета Iltalehti.

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15. Его лучшее достижение — выход в четвертьфинал Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне команда занимает третье место в Западной конференции КХЛ.

Напомним, что после новогодних праздников Континентальная хоккейная лига официально приостановила сезон. Как сообщили в пресс-службе КХЛ 12 января, это связано со стремительным ростом числа заболевших COVID-19 в клубах.

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Комментарии (1)

f0ntan
Сейчас прямо, финский клуб, владельцем которого являются братья Ротенберги, а спонсором - Норникель, при таких владельцах и спонсорах выйдет из КХЛ
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