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КХЛ объявила о приостановке чемпионата из-за резкого роста числа заболевших хоккеистов

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Континентальная хоккейная лига официально приостановила сезон. Как сообщили в пресс-службе КХЛ 12 января, это связано со стремительным ростом числа заболевших COVID-19 в клубах.

«60 представителей команд заболели за прошедшие сутки. По состоянию на утро 12 января число игроков, тренеров и представителей команд, у которых выявлены положительные тесты на коронавирус, составило 171 человек, из которых 124 хоккеиста, прирост за последние сутки составил 60 человек (из них 27 хоккеистов)», — заявили в КХЛ.

Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых объявят дополнительно.

«Скорость распространения заболевания, а также оперативная информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире указывают, что в ближайшие три дня количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом возрастет многократно, — отметил президент КХЛ Алексей Морозов. — Именно поэтому было принято решение о переносе четырех игровых дней, где большинство матчей и так не состоится из-за карантина в командах».

Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил журналистам, что лига и клубы намерены доиграть сезон.

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