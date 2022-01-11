Хоккейный сезон под угрозой срыва. Коронавирус накрыл лигу в преддверии Олимпиады

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Во вторник, 11 января, КХЛ объявила об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием нижегородского «Торпедо»: у 11 хоккеистов и двух представителей клуба ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. Таким образом общее количество отмененных матчей в сезоне-2021/22 достигло уже пятнадцати.

Первым стал «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск), который должен был пройти 7 ноября. Встреча не состоялась из-за массовых симптомов ОРВИ в уфимской команде. Вроде бы это был не коронавирус, а грипп. Тем не менее Роспотребнадзор по Республике Башкортостан ввел карантин в отношении АНО ХК «Салават Юлаев» на семь календарных дней. Игру сначала просто отменили. Затем КХЛ засчитала уфимцам техническое поражение в связи с тем, что «клуб не предпринял достаточных мер по нераспространению заболевания в команде». Таков регламент лиги последние два года. В прошлом сезоне принимались аналогичные жесткие решения в отношении, например, рижского «Динамо» и ярославского «Локомотива», которые отказывались играть из-за вспышек коронавируса.



Выйдя с карантина, уфимская команда продолжила играть. Вплоть до января ситуация в лиге оставалась относительно спокойной. Заражения коронавирусом были единичны. После Нового года команды повалились одна за другой. Сначала положительные тесты на коронавирус сдали 17 хоккеистов «Автомобилиста». Из-за этого отменили матчи против «Йокерита» (3 января), «Авангарда» (5 января) и рижского «Динамо» (7 января). При этом в решении лиги уже не шла речь о техническом поражении. Официальный пресс-релиз четко говорил о переносе матчей. То же самое произошло, когда о массовых заражениях сообщили «Салават Юлаев» и ЦСКА. Например, был отменен матч СКА — ЦСКА, который должен был пройти в Петербурге 9 января. Болельщики и эксперты заговорили о двойных стандартах. Лиге пришлось объясняться.

«Данный случай нельзя сравнивать с ситуацией с «Салаватом Юлаевым» в ноябре 2021 года, когда клубу было засчитано техническое поражение. Тогда местное отделение Роспотребнадзора временно приостановило деятельность всего юридического лица, клуб не имел возможность проводить матчи ни на своей арене, ни на какой-либо другой, что стало бы нарушением законов Российской Федерации», — заявили в КХЛ, но ответ мало кого устроил.



Тогда же хоккейные власти добавили, что «КХЛ оценивает ситуацию по всей лиге совокупно в моменте и на перспективу, а не только данные по одному отдельно взятому клубу».

В прошлом сезоне подобные вспышки коронавируса также были частым явлением. Тогда дыры в составе закрывали за счет фарм-клубов и молодежных команд. В том числе так делал петербургский СКА. Получалось неплохо: тренерский дебют Романа Ротенберга, уступили лишь в овертайме «Ак Барсу», а потом привезли 5 из 6 очков с выезда. Что мешало тому же ЦСКА, у которого также есть команды в ВХЛ и МХЛ? К тому же молодежная команда столичных армейцев в тот момент как раз находилась в Петербурге и при желании игру все-таки можно было провести. Президент КХЛ Алексей Морозов не смог дать четкого ответа журналистам на этот вопрос.

«Были случаи, когда команды хотели пойти на подобные замены. Прилетали игроки из Высшей лиги, их тестировали, и из десяти восемь сдавали положительный тест», — отметил он в разговоре с журналистами 11 января.



Он также добавил, что при желании команды могли бы играть и неполными составами, как это делало то же минское «Динамо».

Лига, перенося матчи КХЛ, нарушает собственный регламент, в котором возможность переноса матча в подобных ситуациях в принципе не предусмотрена. Только техническое поражение. Однако даже с переносами не все согласны. Тот же ЦСКА вышел с предложением забыть про отмененные матчи и продолжить чемпионат, словно этих игр вообще не было в календаре.

«Мы понимаем, что игроки и команды готовились к этому сезону с июля, но сейчас проведение чемпионата оказалось под угрозой. Сегодня на заседании мы думали, как продолжать чемпионат. Выслушали клубы. Вчера встречались с федерацией хоккея. Существует много сценариев, в том числе те, которые предлагают сами клубы. Не все из них нам нравятся. Мы считаем, что чемпионат нужно продолжать в честной борьбе. Решили, что проведем опрос по клубам, потому что не все смогли высказаться. На данный момент те команды, в которых ситуация хорошая, будут продолжать играть», — заявил Морозов по итогам совещания руководства лиги клубами.



Ситуацию сильно облегчило полученное добро от Федерации хоккея России на проведение перенесенных матчей во время паузы на Олимпиаду. Но работать эта функция будет только для команд, в составах которых нет игроков национальных сборных. В том же ЦСКА такие хоккеисты явно будут.

По официальной информации, по состоянию на 11 января в клубах лиги зафиксировано 126 положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19, из них 97 — у хоккеистов. При этом в лиге вакцинировались 90 процентов хоккеистов.

«Пока не можем говорить, что это «омикрон» поразил КХЛ. Точной информации нет. У нас есть положительные тесты, и важно, что у всех заболевание протекает в легкой форме», — добавил президент КХЛ.

Похоже, понятно только то, что ничего пока не понятно: окончательного решения о приостановке сезона или его продолжении нет. Лига и клубы хотят вроде бы играть без серьезных изменений в структуре чемпионата. И даже серии плей-офф пока не планируется сокращать до трех побед вместо нынешних четырех. Но что именно для этого надо сделать и какова цена подобного решения с учетом предстоящей Олимпиады, никто не знает.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

