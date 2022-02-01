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ВМО: Зафиксированы два рекордных значения мегавспышек молнии

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Две молнии рекордных значений зафиксировали ученые Всемирной метеорологической организации (ВМО). Мегавспышки сверкали в очагах в Северной и Южной Америке, сообщает 1 февраля официальный сайт организации.

Экстремальные климатические явления записали спутники комитета ВМО. Самую длинную вспышку зафиксировали 29 апреля 2020 года: она растянулась на 768 километров в южной части США. Это на 59 километров больше, чем молния длиной в 709 километров, которую наблюдали в Бразилии 31 октября 2018 года.

Самая продолжительная по времени молния вспыхнула над северной частью Аргентины 18 июня 2020 года. Она сверкала 17 секунд и побила рекорд, установленный 4 марта 2019 года, когда свечение разряда электричества продлилось 16,73 секунды.

Как отмечают ученые ВМО, молния — явление опасное. В Сочи при заходе на посадку 18 января молния ударила в самолет «Уральских авиалиний». Его временно отстранили от полётов, а пассажирам пришлось перерегистрироваться на следующий рейс авиакомпании.

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