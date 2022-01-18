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Самолёты в Сочи не только болтает при посадке. В один ударила молния

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На аэродроме Сочи 18 января молния ударила в воздушное судно «Уральских авиалиний», которое совершало посадку. Его временно отстранили от полётов.

«Рейс «Уральских авиалиний» при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушное судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании», — сообщили РИА Новости в компании — операторе кубанских аэропортов «Аэродинамика».

Борт сел благополучно, никто не пострадал.

Напомним, из-за сильного ветра в Сочи сегодня не смогли приземлиться несколько самолётов. Очевидцы снимали это на видео. Борту авиакомпании «Победа» из Петербурга пришлось сделать несколько кругов над Чёрным морем.

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