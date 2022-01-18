Видео не для аэрофобов. Несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра

Из-за сильного ветра два самолета не смогли приземлиться в Сочи. Их отправили на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды.



Как передает РИА Новости 18 января, рейсы «Ютэйр» и «Аэрофлота» отправлялись из Москвы. Ранее неблагоприятные погодные условия не дали совершить посадку и воздушному судну авиакомпании Nordwind.



Согласно онлайн-табло международного аэропорта Сочи, на прибытие задерживаются пять самолетов.



По данным Flightradar24, самолет авиакомпании «Победа» DP 305 из Петербурга совершил несколько кругов над Черным морем, прежде чем приземлился в воздушной гавани в 15:08. Остальные рейсы из Петербурга сели нормально, два из них перед этим сделали пару кругов

