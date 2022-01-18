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Видео не для аэрофобов. Несколько самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра

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Из-за сильного ветра два самолета не смогли приземлиться в Сочи. Их отправили на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды.

Как передает РИА Новости 18 января, рейсы «Ютэйр» и «Аэрофлота» отправлялись из Москвы. Ранее неблагоприятные погодные условия не дали совершить посадку и воздушному судну авиакомпании Nordwind.

Согласно онлайн-табло международного аэропорта Сочи, на прибытие задерживаются пять самолетов.

По данным Flightradar24, самолет авиакомпании «Победа» DP 305 из Петербурга совершил несколько кругов над Черным морем, прежде чем приземлился в воздушной гавани в 15:08. Остальные рейсы из Петербурга сели нормально, два из них перед этим сделали пару кругов

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В социальных сетях также распространились кадры, на которых заметно, как из-за погоды суда сносит с заданной траектории. Им приходится вновь набирать высоту и уходить на следующий круг.

Ранее синоптики предупреждали о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду до 18 января.

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Комментарии (1)

VKuser279092
Кому интересно, поищите в интернете подборки видео "ветренных" посадок из аэропорта Манчестера. Спойлер: Там такой ветер, как на этом видео, штилем считается. Там 380-е мотает, а мелочь типа ATR и 737-500 вообще поперёк полосы касается. Иной уровень профессионализма.
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