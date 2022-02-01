«Просто изменился город на глазах». Лукашенко поделился с Бегловым впечатлениями от Петербурга

Президент Белоруссии рассказал губернатору Александру Беглову о своем последнем визите в Петербург.



«Я не ожидал, что вы так серьезно приведете город в порядок. Просто изменился город на глазах», — приводит видео выступления Александра Лукашенко 1 февраля Telegram-канал «Пул Первого».



При этом белорусский лидер признался, что передвигался по Петербургу на вертолете, однако ему было «все видно».



Губернатор Петербурга Александр Беглов привез в Минск блокадный хлеб для экспозиции «Символы блокадного Ленинграда».

