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«Просто изменился город на глазах». Лукашенко поделился с Бегловым впечатлениями от Петербурга

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Президент Белоруссии рассказал губернатору Александру Беглову о своем последнем визите в Петербург.

«Я не ожидал, что вы так серьезно приведете город в порядок. Просто изменился город на глазах», — приводит видео выступления Александра Лукашенко 1 февраля Telegram-канал «Пул Первого».

При этом белорусский лидер признался, что передвигался по Петербургу на вертолете, однако ему было «все видно».

Губернатор Петербурга Александр Беглов привез в Минск блокадный хлеб для экспозиции «Символы блокадного Ленинграда».

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Комментарии (18)

BobCat2
А Беглов вообще зачем туда поехал? Отвезти экспонат мог бы и профильный "вице" по культуре. Непонятна мне эта поездка, потому как к делам города не имеет никакого отношения. Нового наместника "союзного государства" показывают Рыгоричу?
266225454
И за кого нам радоваться, за город, или за Беглова?
ivan5_5e4d10fe646f6
Навернo купил квартирку сыну в Муринo на всякий случай.
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