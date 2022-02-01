«Запасы тают, милорд». Burger King просит Минпромторг отменить эмбарго на ввоз сыра

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King обратилась к Минпромторгу с просьбой отменить контрсанкции, запрещающие ввоз сыра в Россию из стран Запада. Об этом 1 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Свою позицию в «БК» объяснили значительно возросшим спросом посетителей на продукцию с сыром, который отечественные поставщики не всегда могут удовлетворить.
«Безусловно, ответное продэмбарго со стороны России дало мощнейший толчок для развития сырной индустрии в стране. Появились частные отечественные сыроварни, выпускающие качественную продукцию, которая составляет конкуренцию импортным товарам», — цитирует агентство «Прайм» директора по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Ивана Шестова.
Ранее президент России Владимир Путин продлил контрсанкции против Запада до 31 декабря 2022 года. Меры предполагают запрет на ввоз ряда продуктов из ЕС, США, Норвегии и Австралии. О том, как с санкционкой боролись в 2021 году на петербургской таможне, читайте здесь.