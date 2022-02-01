FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -9
77.47р86.50р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Запасы тают, милорд». Burger King просит Минпромторг отменить эмбарго на ввоз сыра

2
Печать

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King обратилась к Минпромторгу с просьбой отменить контрсанкции, запрещающие ввоз сыра в Россию из стран Запада. Об этом 1 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Свою позицию в «БК» объяснили значительно возросшим спросом посетителей на продукцию с сыром, который отечественные поставщики не всегда могут удовлетворить.

«Безусловно, ответное продэмбарго со стороны России дало мощнейший толчок для развития сырной индустрии в стране. Появились частные отечественные сыроварни, выпускающие качественную продукцию, которая составляет конкуренцию импортным товарам», — цитирует агентство «Прайм» директора по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Ивана Шестова.

Ранее президент России Владимир Путин продлил контрсанкции против Запада до 31 декабря 2022 года. Меры предполагают запрет на ввоз ряда продуктов из ЕС, США, Норвегии и Австралии. О том, как с санкционкой боролись в 2021 году на петербургской таможне, читайте здесь.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

chip1
Сыра мало? Усы с часами за миллион баксов вам на это скажут - сыра просто завались! А граждане перебьются без вражеского продукта, отечественный пальмовый продукт необходимо реализовывать!
Оркраб
"выпускающие качественную продукцию, которая составляет конкуренцию импортным товарам"

Очень просто составлять конкуренцию, когда продукцию конкурентов давит бульдозер.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний