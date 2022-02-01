«Запасы тают, милорд». Burger King просит Минпромторг отменить эмбарго на ввоз сыра

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King обратилась к Минпромторгу с просьбой отменить контрсанкции, запрещающие ввоз сыра в Россию из стран Запада. Об этом 1 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



Свою позицию в «БК» объяснили значительно возросшим спросом посетителей на продукцию с сыром, который отечественные поставщики не всегда могут удовлетворить.



«Безусловно, ответное продэмбарго со стороны России дало мощнейший толчок для развития сырной индустрии в стране. Появились частные отечественные сыроварни, выпускающие качественную продукцию, которая составляет конкуренцию импортным товарам», — цитирует агентство «Прайм» директора по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Ивана Шестова.

