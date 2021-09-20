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Путин еще на год продлил действие контрсанкций

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2022 года действие «отдельных специальных экономических мер» в отношении стран, которые ввели санкции против РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 сентября.

В соответствии с документом, правительству России поручено «обеспечить осуществление мер по реализации указа», а при необходимости внести предложения об изменении срока действия ограничений.

В августе 2014 года Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Под запрет попал ряд продуктов из ЕС, США, Норвегии и Австралии.

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Комментарии (9)

Komarinsk2019
Просто он не ел сыр из Пятерочки...
atty
Значит ещё год цены будут расти как знамо что, а качество отечественного производителя будет хуже г...на, как же он достал.
***_555
Купи г..но - поддержи отечественного производителя!
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