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Дания отменила все коронавирусные ограничения

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Власти Дании больше не считают коронавирус опасным заболеванием. Она стала первой страной Евросоюза, которая сняла все антиковидные ограничения, сообщает 1 февраля France 24.

Правительство пошло на такой шаг, так как в Дании высокий охват граждан, вакцинированных тремя дозами (60 процентов). Несмотря на это, ежедневно регистрируется около 40 000 — 50 000 новых случаев заболевания.

Эпидемиолог Лоне Симонсен объявил, что «омикрон» не является тяжелым заболеванием для вакцинированных.

С февраля ночным клубам разрешили работать без ограничений. При этом остаются некоторые запреты для непривитых туристов из стран, не входящих в ЕС.

Накануне Финляндия объявила о поэтапном снятии всех коронавирусных ограничений в феврале.

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Комментарии (9)

NAFTALIN 2000-2036
парикмахерша на днях жаловалась: привилась в сентябре, вторую часть- в октябре. заболела в январе. ей не понравилось как она болела
perrkele_sattana
ковибешенство нужно притормозить: скоро выборы. Надеюсь, что этих ваксерных ублюдков прокатят по полной. Ну и судить, конечно, фашистов нужно. "Борьба" с болезнью оказалась страшнее, самого заболевания
german_5e4d02dc5a4f9
И, что теперь туристам можно без вакцинации и ПЦР туда ехать?
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