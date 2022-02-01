Дания отменила все коронавирусные ограничения

Власти Дании больше не считают коронавирус опасным заболеванием. Она стала первой страной Евросоюза, которая сняла все антиковидные ограничения, сообщает 1 февраля France 24.

Правительство пошло на такой шаг, так как в Дании высокий охват граждан, вакцинированных тремя дозами (60 процентов). Несмотря на это, ежедневно регистрируется около 40 000 — 50 000 новых случаев заболевания.



Эпидемиолог Лоне Симонсен объявил, что «омикрон» не является тяжелым заболеванием для вакцинированных.



С февраля ночным клубам разрешили работать без ограничений. При этом остаются некоторые запреты для непривитых туристов из стран, не входящих в ЕС.

