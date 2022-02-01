«Зенит» вошел в топ-10 клубов всего мира по расходам на футболистов этой зимой

Стали известны самые расточительные футбольные клубы в это трансферное окно. Возглавил список английский «Ньюкасл», который суммарно заплатил за новичков 102,1 млн евро. Об этом 1 февраля сообщил специализированный сайт Transfermarkt.
Вторым стал «Ювентус» (97,7 млн), третьим — «Барселона» (55 млн). Петербургский «Зенит» занял девятое место в рейтинге (27,15 млн).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Ньюкасл» — 102,1 млн евро
2. «Ювентус» — 97,7 млн
3. «Барселона» — 55 млн
4. «Ливерпуль» — 45 млн
5. «Эвертон» — 37,5 млн
6. «Астон Вилла» — 30 млн
7. «Тоттенхэм» — 29 млн
8. «Фиорентина» — 28 млн
9. «Зенит» — 27,15 млн
10. «Уотфорд» — 24,7 млн.
Напомним, что, по неофициальным данным, 20 млн из этой суммы «Зенит» заплатил за одного из самых перспективных молодых футболистов в мире — бразильского форварда Юри Алберто.