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«Зенит» вошел в топ-10 клубов всего мира по расходам на футболистов этой зимой

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Стали известны самые расточительные футбольные клубы в это трансферное окно. Возглавил список английский «Ньюкасл», который суммарно заплатил за новичков 102,1 млн евро. Об этом 1 февраля сообщил специализированный сайт Transfermarkt.

Вторым стал «Ювентус» (97,7 млн), третьим — «Барселона» (55 млн). Петербургский «Зенит» занял девятое место в рейтинге (27,15 млн).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Ньюкасл» — 102,1 млн евро

2. «Ювентус» — 97,7 млн

3. «Барселона» — 55 млн

4. «Ливерпуль» — 45 млн

5. «Эвертон» — 37,5 млн

6. «Астон Вилла» — 30 млн

7. «Тоттенхэм» — 29 млн

8. «Фиорентина» — 28 млн

9. «Зенит» — 27,15 млн

10. «Уотфорд» — 24,7 млн.

Напомним, что, по неофициальным данным, 20 млн из этой суммы «Зенит» заплатил за одного из самых перспективных молодых футболистов в мире — бразильского форварда Юри Алберто.

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Комментарии (10)

ЦВБП
Стыдно и нехорошо тратить государственные деньги на бразильских игроков. Лучше бы тратились на выращивание своих Аршавиных и Кержаковых
Demian_energo
а в рейтинге уефа - 34 место. а как же эффективный газпромовский менеджмент
f0ntan
На кого же Зенит этой зимой расточился?
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