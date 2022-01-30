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Юри Алберто официально перешел в «Зенит» на смену Азмуну

Иранский нападающий Сердар Азмун покинул футбольный «Зенит». Как сообщили в пресс-службе петербургского клуба 30 января, сине-бело-голубые договорились с немецким «Байером» о трансфере. Детали сделки не уточняются.

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Параллельно петербургский клуб объявил о трансфере бразильского нападающего Юри Алберто.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Интернасьонал» достигли соглашения о переходе бразильского нападающего. Контракт с игроком рассчитан на пять лет», — заявили сине-бело-голубые.

В 2017-м Юри Алберто выиграл вместе со сборной Бразилии U-17 чемпионат Южной Америки, а также стал бронзовым призером чемпионата мира. В марте 2018-го Алберто забил первый гол за «Сантос» — в ворота «Новуризонтино» в матче чемпионата Сан-Паулу. В 2020-м Юри перешел в «Интернасьонал», в составе которого провел 85 матчей, забил 30 мячей и сделал 5 результативных передач. По итогам сезона-2021 разделил третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии с 12 мячами.

По версии британского издания FourFourTwo, Юри Алберто вошел в число 22 самых талантливых игроков мира в возрасте до 22 лет.

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Комментарии (5)

sektor7
Добро пожаловать, Юрий!!!
Wernum
Бразильцев уже на половину стартового состава.
Danik
А пару своих Питерских ребят взять не судьба!?
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