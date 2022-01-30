Юри Алберто официально перешел в «Зенит» на смену Азмуну

Сердар Азмун покидает Петербург.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 30, 2022
Футбольные клубы «Зенит» и «Байер» достигли соглашения о переходе иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно.
Параллельно петербургский клуб объявил о трансфере бразильского нападающего Юри Алберто.
«Футбольные клубы «Зенит» и «Интернасьонал» достигли соглашения о переходе бразильского нападающего. Контракт с игроком рассчитан на пять лет», — заявили сине-бело-голубые.
Юри Алберто — в «Зените»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 30, 2022
Футбольные клубы «Зенит» и «Интернасьонал» достигли соглашения о переходе бразильского нападающего. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.
В 2017-м Юри Алберто выиграл вместе со сборной Бразилии U-17 чемпионат Южной Америки, а также стал бронзовым призером чемпионата мира. В марте 2018-го Алберто забил первый гол за «Сантос» — в ворота «Новуризонтино» в матче чемпионата Сан-Паулу. В 2020-м Юри перешел в «Интернасьонал», в составе которого провел 85 матчей, забил 30 мячей и сделал 5 результативных передач. По итогам сезона-2021 разделил третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии с 12 мячами.
По версии британского издания FourFourTwo, Юри Алберто вошел в число 22 самых талантливых игроков мира в возрасте до 22 лет.