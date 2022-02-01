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Путин поздравил коллектив НИИ им. Джанелидзе с 90-летием

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Петербургский НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе отмечает 90-летие. В честь юбилея к коллективу медучреждения обратился президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня институт с полным правом называют одним из наиболее современных, уникальных лечебных, образовательных, научных центров. Коллектив НИИ неустанно совершенствует исследовательскую базу, внедряет в практику передовые хирургические технологии. Здесь повышают свою квалификацию медицинские работники из многих регионов России.

Уверен, вы и впредь будете вносить значимый вклад в медицину неотложной помощи, приумножать замечательные традиции милосердия и подвижничества, заложенные вашими предшественниками», — говорится в поздравлении, опубликованном 1 февраля на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что у истоков создания института стояли специалисты, врачи, учёные, многие из которых впоследствии прошли войну и спасали людей в годы блокады Ленинграда.

Также институт поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что НИИ им. Джанелидзе — одна из лучших многопрофильных клиник города и страны.

Ранее Путин наградил главного врача НИИ им. Джанелидзе Антона Повзуна медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» — за заслуги в области здравоохранения.

Датой основания Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе считается 1 февраля 1932 года, когда приказом Ленинградского городского отдела здравоохранения был учрежден Научно-практический институт скорой помощи.

Сейчас там проводятся мультидисциплинарные исследования, существует ожоговый центр, травматология, оказывается реанимационная и вертебрологическая помощь, есть отделения психиатрии, токсикологии, существует патологоанатомическое отделение и отделение судебной медицины. В НИИ проводятся изучение онкологических заболеваний, исследования по лечению сепсиса, здесь выращивают различные ткани, кожу, печень и проводят работы совместно с центром детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера.

За последние десять лет поток пациентов возрос более чем на 40 процентов. При поддержке города строится современный центр экстренной медицинской помощи. С его завершением в распоряжении НИИ появится новое, пока единственное в Санкт-Петербурге высокотехнологичное приемное отделение.

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Комментарии (1)

Штиль
Присоединяюсь к поздравлениям!
Отдельное СПАСИБО травматологам, дежурившим в смену с 15 - 16 декабря, что спасли мою сломанную руку!
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