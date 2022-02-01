Путин поздравил коллектив НИИ им. Джанелидзе с 90-летием

Петербургский НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе отмечает 90-летие. В честь юбилея к коллективу медучреждения обратился президент РФ Владимир Путин.



«Сегодня институт с полным правом называют одним из наиболее современных, уникальных лечебных, образовательных, научных центров. Коллектив НИИ неустанно совершенствует исследовательскую базу, внедряет в практику передовые хирургические технологии. Здесь повышают свою квалификацию медицинские работники из многих регионов России.



Уверен, вы и впредь будете вносить значимый вклад в медицину неотложной помощи, приумножать замечательные традиции милосердия и подвижничества, заложенные вашими предшественниками», — говорится в поздравлении, опубликованном 1 февраля на сайте Кремля.

