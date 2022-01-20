FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
76.87р87.13р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

Президент России наградил главного врача НИИ Джанелидзе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

1
Печать

Президент России Владимир Путин наградил главного врача петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антона Повзуна медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в области здравоохранения. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 января.

Антон Повзун родился 3 декабря 1977 года. В 2001 году закончил интернатуру, а в 2005 — адъюнктуру при кафедре факультетской терапии Военно-медицинской академии в ВМедА по специальности «терапия». С 2006 года являлся научным сотрудником клинического отдела НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. С 2008 по 2012 год руководил работой отдела неотложной кардиологии и ревматологии. В 2014 году назначен главным врачом НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Денеб
Тут сажать пора..... За плохую уборку города... По причине которой люди калечатся поступают в НИИ Джанелидзе....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний