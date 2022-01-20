Президент России наградил главного врача НИИ Джанелидзе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил главного врача петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антона Повзуна медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в области здравоохранения. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 января.
Антон Повзун родился 3 декабря 1977 года. В 2001 году закончил интернатуру, а в 2005 — адъюнктуру при кафедре факультетской терапии Военно-медицинской академии в ВМедА по специальности «терапия». С 2006 года являлся научным сотрудником клинического отдела НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. С 2008 по 2012 год руководил работой отдела неотложной кардиологии и ревматологии. В 2014 году назначен главным врачом НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.