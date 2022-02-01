Осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке россияне оплатили штраф и собираются домой

Суд в Шри-Ланке разрешил вернуться на Родину россиянам, осужденным за сбор жуков. Штраф экологи выплатили, сообщает 1 февраля РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Коломбо.



«Вчера, 31 января, российские граждане оплатили штраф, получили разрешение суда на выезд из Шри-Ланки и сегодня вылетают в Москву», — заявили в диппредставительстве.



«Фонтанка» писала, что в январе российских экологов Александра Игнатенко, Артема Рябова и Николая Килафяна приговорили к штрафу по громкому делу. В 2020 году Игнатенко оказался в тюрьме за нарушение действующего в стране запрета на сбор флоры и фауны. У россиянина нашли несколько мёртвых жуков. Двое его коллег были отпущены из-под стражи. Всем троим инкриминировалось убийство 277 насекомых. По действующим на острове законам за такое преступление россиянам грозило до 40 лет лишения свободы. Мужчины утверждали, что не убивали жуков, но собирали уже мёртвые экземпляры.

