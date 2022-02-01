Экс-губернатор Петербурга попал в больницу с коронавирусом

«Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что, к сожалению, он заболел коронавирусом. Его госпитализировали. Понятно, что если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие», — сказал он (цитата по ТАСС).



Яковлеву 77 лет. С 2009 года он занимает пост президента Российского союза строителей. В 2004–2007 был министром регионального развития РФ. С 2003 по 2004 находился в должности вице-премьера РФ.



А с 1996 по 2003 год Владимир Яковлев работал губернатором Петербурга. Он был первым человеком в этой должности, так как с 1991 года глава города именовался мэром, пост занимал Анатолий Собчак.

