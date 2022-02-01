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Экс-губернатор Петербурга попал в больницу с коронавирусом

Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев госпитализирован с COVID-19. Об этом 1 февраля сообщил вице-президент Российского союза строителей Анвар Шамузафаров на заседании в Новосибирске.

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«Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что, к сожалению, он заболел коронавирусом. Его госпитализировали. Понятно, что если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие», — сказал он (цитата по ТАСС).

Яковлеву 77 лет. С 2009 года он занимает пост президента Российского союза строителей. В 2004–2007 был министром регионального развития РФ. С 2003 по 2004 находился в должности вице-премьера РФ.

А с 1996 по 2003 год Владимир Яковлев работал губернатором Петербурга. Он был первым человеком в этой должности, так как с 1991 года глава города именовался мэром, пост занимал Анатолий Собчак.

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Комментарии (15)

Gudd-Head
О! Ещё жив)
260843741
Вот неоднозначное к нему отношение. Рынки тогда наводнились выходцами с Кавказа, проходу не давали. С другой стороны, несмотря на то, что все продавалось, перепродавалось и разваливалось, при нем город чистили нормально. Отчасти потому, что дворники были своими и работали на совесть. А сейчас что приезжие, что свои, работают абы как. Вавиловых 5, корп. 4 - дворник дорожку у двух подъездов расчищает, а остальные 5 - пофигу.
260846291
Настоящий хозяйственник! в городе ЗИЛками умудрялись поддерживать порядок. До сих пор с ностальгией вспоминаю как дворник уже к 8 утра и дорожку очистит после снегопада, и ломиком наледь уберет, и песочком посыплет. Чувствовалось, что у города есть хозяин. И это в трудные 90-е. Зато теперь ЖЭК техники накупил забугорной, а работать на ней за копейки некому.
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