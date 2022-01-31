YouTube разблокировал каналы «Русского Радио» и группы «Земляне». Они снова стали доступны.



Как сообщает 31 января «Интерфакс» со ссылкой на «Русскую медиагруппу», блокировка была снята еще 29-го числа. Взаимных претензий друг к другу стороны не имеют, уточнили в холдинге.



«Фонтанка» писала, что 24 января стало известно о блокировке каналов «Русского Радио» и группы «Земляне» за нарушение авторских прав. В «Русской медиагруппе» заявили, что это было сделано под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом.

