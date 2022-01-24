YouTube заблокировал каналы группы «Земляне» и «Русского радио»

«Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества. Однако при детальном разборе ситуации становится ясно, что YouTube заблокировал каналы «Русского радио» и группы «Земляне» под надуманным и ничем не подтвержденным предлогом», — цитирует агентство сообщение РМГ.

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Русского радио» и группы «Земляне» за нарушение авторских прав. Об этом 24 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Русская медиагруппа» (в холдинг входят радиостанции «Русское радио», «Хит FM», MAXIMUM, DFM и Monte Carlo, телеканал RU.TV).

Блокировка последовала после того, как YouTube получил «обращение неизвестной фирмы, разместившей аудиовизуальные материалы, ставшие причиной претензий, на свой канал в YouTube ранее их появления на канале "Русского радио"».



«Несмотря на наличие документов, подтверждающих, что контент является собственностью «Русской медиагруппы» (владелец бренда «Русское радио»), и предоставление их в YouTube после уведомления о предстоящей блокировке, администрация видеохостинга проигнорировала доводы медиахолдинга», — утверждается в сообщении.



Представители российского холдинга надеются, что случившееся — результат заблуждения, а не «идеологическая цензура». В РМГ отметили, что могут обратиться в Роскомнадзор с жалобой «на акт цензуры и незаконного ограничения свободы слова американской компанией для граждан РФ».



Комментариев от YouTube пока не поступало.



Ленинградская группа «Земляне» была создана в 1969 году. С конца 70-х администрированием коллектива долгое время занимался их бывший барабанщик Владимир Киселёв. Бизнесмен вернулся к работе с брендом «Земляне» в двухтысячных.

