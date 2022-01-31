FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
77.47р86.50р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Блокадникам в Ленобласти раздадут бесплатные мобильные и «браслеты здоровья»

6
Печать

В Ленобласти решили расширить поддержку ветеранов в рамках проекта «Мобильные бригады помощи». Об этом 31 января сообщает пресс-служба администрации региона.

«За каждым участником и инвалидом Великой Отечественной войны уже был закреплен куратор из числа депутатов. Задача — ежедневная забота и помощь в решении различных вопросов. Теперь проект расширят и на блокадников. Так же, как и фронтовики, они будут обеспечены бесплатными мобильными телефонами для оперативной связи. Кроме того, в рамках развития проекта планируется выдать указанным категориям ветеранов специальные «браслеты здоровья», которые дважды в день будут измерять основные показатели и направлять их в медицинские учреждения», — говорится на сайте.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что телемедицина «поможет лучше следить за здоровьем ветеранов» и «позволит значительно снизить коронавирусные риски».

Напомним, в ноябре прошлого года ветераны и блокадники Петербурга получили выплаты в размере 50 тысяч рублей к 80-летию Дороги жизни.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Савва Морозов
а-у, попка-дурак, а в Петербурге?
VKuser2583697
Настоящих блокадников ещё найти надо. После окончания войны прошло почти 77 лет.
alexpv
Могу себе представить, что это будут за мобильники, у меня на работе штук пятьдесят валяется старых кнопочных Нокий, вполне себе исправных. Наверное кто-то у себя такой же запас обнаружил и решил сделать "доброе дело"
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний