Блокадникам в Ленобласти раздадут бесплатные мобильные и «браслеты здоровья»

В Ленобласти решили расширить поддержку ветеранов в рамках проекта «Мобильные бригады помощи». Об этом 31 января сообщает пресс-служба администрации региона.
«За каждым участником и инвалидом Великой Отечественной войны уже был закреплен куратор из числа депутатов. Задача — ежедневная забота и помощь в решении различных вопросов. Теперь проект расширят и на блокадников. Так же, как и фронтовики, они будут обеспечены бесплатными мобильными телефонами для оперативной связи. Кроме того, в рамках развития проекта планируется выдать указанным категориям ветеранов специальные «браслеты здоровья», которые дважды в день будут измерять основные показатели и направлять их в медицинские учреждения», — говорится на сайте.
Губернатор Александр Дрозденко отметил, что телемедицина «поможет лучше следить за здоровьем ветеранов» и «позволит значительно снизить коронавирусные риски».
Напомним, в ноябре прошлого года ветераны и блокадники Петербурга получили выплаты в размере 50 тысяч рублей к 80-летию Дороги жизни.