«Учиться, играть в плойку и высыпаться». Читатели ответили «Фонтанке», что их дети будут делать на удалёнке

38% опрошенных считают, что ребенок будет заниматься обычными делами в своей комнате, но наполнение такого досуга предположить затруднились. 21% выразили надежду, что их чада займутся уроками, еще 10% — подготовкой к ЕГЭ. 10% уверены, что их дети будут проводить время на свежем воздухе.

После ввода новых коронавирусных ограничений , которые отправили старшеклассников на удаленку и запретили несовершеннолетним ходить в кафе и магазины, мы спросили у читателей, чем будут заняты их дети эти две недели.

«Можно погулять с ребёнком в парке, лыжи, коньки, погода замечательная, за городом красота, вот уж проблема», — написала жительница Петербурга Юлия.



Также многие уверены, что подростки отдадут предпочтение компьютерным играм. «Киберспорт. т.е. компьютерные игры. А что, есть другие варианты?» — рассуждает один из пользователей.



«Либо компьютерные игры. Ну либо запой, как принято в России на выходных. Подозреваю, что будут собираться у кого-то на квартире и заниматься чем придумают», — пишет участник дискуссии с ником AlNikSPbRu.



«Где вариант "с утра до ночи рубиться в плойку [PlayStation]"?» — вторит FenixFlight.

Некоторые родители надеются привлечь детей к полезной деятельности. «Будет брата в садик водить и забирать из садика. Это же можно?» — предлагает Сергей. «На подработку в крематорий пойдет, там не разгрести», — иронизирует md9xa.



Несколько пользователей Instagram предложили вариант «спать». «А то каждый день вставать в 6:30 уже тяжело становится», — пишет ai_vaness.

