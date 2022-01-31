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«Учиться, играть в плойку и высыпаться». Читатели ответили «Фонтанке», что их дети будут делать на удалёнке

Большинство петербургских родителей не знают, чем их дети будут заниматься после перехода на дистант, показал опрос «Фонтанки». У некоторых планы все же есть.

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После ввода новых коронавирусных ограничений, которые отправили старшеклассников на удаленку и запретили несовершеннолетним ходить в кафе и магазины, мы спросили у читателей, чем будут заняты их дети эти две недели.

38% опрошенных считают, что ребенок будет заниматься обычными делами в своей комнате, но наполнение такого досуга предположить затруднились. 21% выразили надежду, что их чада займутся уроками, еще 10% — подготовкой к ЕГЭ. 10% уверены, что их дети будут проводить время на свежем воздухе.

«Можно погулять с ребёнком в парке, лыжи, коньки, погода замечательная, за городом красота, вот уж проблема», — написала жительница Петербурга Юлия.

Также многие уверены, что подростки отдадут предпочтение компьютерным играм. «Киберспорт. т.е. компьютерные игры. А что, есть другие варианты?» — рассуждает один из пользователей.

«Либо компьютерные игры. Ну либо запой, как принято в России на выходных. Подозреваю, что будут собираться у кого-то на квартире и заниматься чем придумают», — пишет участник дискуссии с ником AlNikSPbRu.

«Где вариант "с утра до ночи рубиться в плойку [PlayStation]"?» — вторит FenixFlight.

Некоторые родители надеются привлечь детей к полезной деятельности. «Будет брата в садик водить и забирать из садика. Это же можно?» — предлагает Сергей. «На подработку в крематорий пойдет, там не разгрести», — иронизирует md9xa.

Несколько пользователей Instagram предложили вариант «спать». «А то каждый день вставать в 6:30 уже тяжело становится», — пишет ai_vaness.

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Комментарии (3)

261933551
Прочитав "играть в плойку" немного напрягся. Оказалось плейстэйшн, это не так страшно
Riptide
А я вот только готовлюсь стать Отцом.
Замер троллейбус в троллейбусном парке
Перепутал механик провода по запарке
Выключив лампочки в сорок электросвечей
Люди ночами делают новых людей
Такие тонкие стены из цветного картона
В светло серых дворцах из стекла и бетона
Доверяя всему, что плетут из дневных новостей
Люди ночами делают новых людей
Люди кричат, задыхаясь от счастья
И стонут так сладко, и дышат так часто,
Что хочется двигаться с каждой секундой быстрей
Делая, делая, делая новых людей
Думают люди в Ленинграде и Риме,
Что смерть-это то, что бывает с другими,
Что жизнь так и будет крутить и крутить колесо
Слышишь, на кухне замерли стрелки часов
Но ничего, ничего-погрустит и забудет
Через время появятся новые люди
Едут троллейбусы без габаритных огней
Люди ночами делают новых людей
Люди кричат, задыхаясь от счастья
И стонут так сладко, и дышат так часто,
Что хочется двигаться с каждой секундой быстрей
Делая, делая, делая новых людей
Людям так нравиться делать новых людей
©Сплин
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