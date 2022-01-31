Небензя: Запад хочет не допустить «братского сосуществования» России и Украины

Россия малопривлекательна для 90% своих граждан. А для 10% она вполне себе дойная корова и они ее доят. Но большинству достаются обьедки с барского стола. И то не каждый день. Если бы в России жилось не хуже, чем в странах старой Европы и США (костяк НАТО), то даже после развала СССР бывшие республики никуда бы не делись. А так.....что может предложить Россия кроме того, что есть у нее самой? Коррупцию, подачки из центра (которые будут разворовываться лояльными России кланами на местах) и дикое расслоение по схеме 3го мира. И еще я не понимаю эти фантомные боли по "утраченному величию". Земли не хватает? Да до фига, хоть ....ой жри. Все внутри обустроено и поэтому решили спасать закордонных соотечественников? Нет. Запад придет и все ресурсы отберет? Так они и так перекачиваются туда, а вырученное превращается в яхты и виллы на том же Западе. С самого начала "вставания с колен" в России какой - то перманетный праздник. День Победы над логикой и здравым смыслом.