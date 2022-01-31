FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
77.47р86.50р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Небензя: Запад хочет не допустить «братского сосуществования» России и Украины

52
Печать

Страны Запада пытаются ослабить Россию путем развязывания ее конфликта с Украиной. Об этом 31 января заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Их (западных коллег) задача — не допустить естественного, братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России, формированию вокруг неё дуги нестабильности», — сказал он во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации вокруг Украины (цитата по RT).

По словам Небензи, украинцам «активно промывают мозги, культивируют русофобские радикальные настроения». Он предположил, что США хотят принести Украину «в жертву своим геополитическим интересам».

«Происходящее сегодня — ещё одна попытка вбить клин между Россией и Украиной. Из-за геополитических игр наши соседи страдают вот уже семь лет», — считает дипломат.

Постпред отметил, что разговоры о «грядущей войне» сами по себе провокационны, а Запад не предоставил никаких доказательств якобы готовящегося «вторжения» России на Украину. Утверждения об этом он назвал «фантазией».

При этом Небензя допустил, что Киев может устроить провокацию в отношении ДНР и ЛНР, чтобы обвинить Россию в начале войны.

В понедельник в Совбезе ООН проходит заседание по ситуации с Украиной. Россия выступила против него. Вашингтон хочет обсудить «угрожающее поведение» Москвы и «наращивание» военного присутствия РФ на границе. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал это «PR-трюком» и намерением США обсудить «собственные беспочвенные обвинения и предположения».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (52)

kukuruzza
Умному человеку ну никак не получится не втереть в мозг то,что ему повредить сможет.Дураку—да все что хочешь,притом так,что он втирающему докажет,что это он (дурак) сам и придумал)))
За каким … дружить с заокеанией против соседа?Какая выгода?
killbeachtrash
Братского ??? Принудим к любви ?
22ilves
Россия малопривлекательна для 90% своих граждан. А для 10% она вполне себе дойная корова и они ее доят. Но большинству достаются обьедки с барского стола. И то не каждый день. Если бы в России жилось не хуже, чем в странах старой Европы и США (костяк НАТО), то даже после развала СССР бывшие республики никуда бы не делись. А так.....что может предложить Россия кроме того, что есть у нее самой? Коррупцию, подачки из центра (которые будут разворовываться лояльными России кланами на местах) и дикое расслоение по схеме 3го мира. И еще я не понимаю эти фантомные боли по "утраченному величию". Земли не хватает? Да до фига, хоть ....ой жри. Все внутри обустроено и поэтому решили спасать закордонных соотечественников? Нет. Запад придет и все ресурсы отберет? Так они и так перекачиваются туда, а вырученное превращается в яхты и виллы на том же Западе. С самого начала "вставания с колен" в России какой - то перманетный праздник. День Победы над логикой и здравым смыслом.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний