Небензя: Запад хочет не допустить «братского сосуществования» России и Украины

Страны Запада пытаются ослабить Россию путем развязывания ее конфликта с Украиной. Об этом 31 января заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Их (западных коллег) задача — не допустить естественного, братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России, формированию вокруг неё дуги нестабильности», — сказал он во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации вокруг Украины (цитата по RT).
По словам Небензи, украинцам «активно промывают мозги, культивируют русофобские радикальные настроения». Он предположил, что США хотят принести Украину «в жертву своим геополитическим интересам».
«Происходящее сегодня — ещё одна попытка вбить клин между Россией и Украиной. Из-за геополитических игр наши соседи страдают вот уже семь лет», — считает дипломат.
Постпред отметил, что разговоры о «грядущей войне» сами по себе провокационны, а Запад не предоставил никаких доказательств якобы готовящегося «вторжения» России на Украину. Утверждения об этом он назвал «фантазией».
При этом Небензя допустил, что Киев может устроить провокацию в отношении ДНР и ЛНР, чтобы обвинить Россию в начале войны.