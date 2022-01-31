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Беглов пригрозил закрытием бизнесу, не соблюдающему ковидные ограничения

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал возможность введения дополнительных коронавирусных ограничений. Слова главы города 31 января приводит пресс-служба городской администрации.

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«Ситуация с заболеваемостью напряженная. Омикрон распространяется стремительно. Болеют дети. Сейчас главное — обеспечить нормальную работу всех жизненно важных отраслей, не прибегая к дополнительным ограничениям», — отметил Александр Беглов.

Сейчас, по его словам, «многое зависит от ответственности бизнеса и самих горожан». «Тех, кто не выполняет требования, принятые на законодательном уровне, ждет наказание — вплоть до закрытия предприятий», — сказал губернатор.

31 января была опубликована новая редакция 121-го коронавирусного постановления. Из-за роста заболеваемости коронавирусом старшие классы в Петербурге перейдут на дистанционное обучение с 2 февраля. Несовершеннолетним запрещено ходить в кафе и магазины, а численность мероприятий, которые можно проводить без согласования, сокращена с 40 до 20 человек.

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Комментарии (34)

xander_sh
Чем он там грозит-то ? 4 бара закрыть не может, а на другие бизнесы замахнулся. Кишка тонка у бЕглова....
267032574
А он интересно не видел очередь в поликлинику?! У меня коллега сегодня 6ч30мин отстоял....
Я во дворе застрял. Да так, что пришлось выдерживать другой машиной.... Да что там застрял. Пешком не пройти. Сугробы, а под ними лед
Sadava
Интересно, ему еще никто статистику не подал, отчего больше людей за последние 2 года умерло: от ковида или от его безграмотных действий на месте управленца городом?
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