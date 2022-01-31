Беглов пригрозил закрытием бизнесу, не соблюдающему ковидные ограничения

«Ситуация с заболеваемостью напряженная. Омикрон распространяется стремительно. Болеют дети. Сейчас главное — обеспечить нормальную работу всех жизненно важных отраслей, не прибегая к дополнительным ограничениям», — отметил Александр Беглов.

Сейчас, по его словам, «многое зависит от ответственности бизнеса и самих горожан». «Тех, кто не выполняет требования, принятые на законодательном уровне, ждет наказание — вплоть до закрытия предприятий», — сказал губернатор.

31 января была опубликована новая редакция 121-го коронавирусного постановления. Из-за роста заболеваемости коронавирусом старшие классы в Петербурге перейдут на дистанционное обучение с 2 февраля. Несовершеннолетним запрещено ходить в кафе и магазины, а численность мероприятий, которые можно проводить без согласования, сокращена с 40 до 20 человек.

