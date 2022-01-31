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Таксист заплатит 150 тысяч за расстрел маршрутки с пассажирами в Купчино

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Фрунзенский райсуд Петербурга оштрафовал водителя за стрельбу из пневматики на дороге. После двух месяцев за рулём его терпение не выдержало необдуманной езды пассажирского автобуса.

О приговоре Александру Смирнову 31 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Он оказался на скамье подсудимых с обвинением в вооружённом хулиганстве после того, как в ноябре прошлого года не поделил дорогу с маршруткой.

«Находясь в автомобиле KIA JF на Будапештской у дома 33, из пистолета Borner Sport 331 произвёл не менее 3 выстрелов в маршрутное такси, повредив окно водителя, создав угрозу жизни и здоровью граждан», — напомнили фабулу в пресс-службе. Смирнова задержали на следующий день.

Суду он объяснил, что подрабатывал таксистом и перетрудился. Два месяца без выходных истощили терпение, манёвр подрезавшей его маршрутки стал последней каплей.

От дорог, пассажиров и резвых автобусов Смирнов отдыхал под домашним арестом. Не исключено, что ударный труд предстоит возобновить. В качестве наказания суд назначил 200 тысяч рублей штрафа. С учётом срока изоляции заплатить предстоит 150 тысяч.

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