Таксист заплатит 150 тысяч за расстрел маршрутки с пассажирами в Купчино

Фрунзенский райсуд Петербурга оштрафовал водителя за стрельбу из пневматики на дороге. После двух месяцев за рулём его терпение не выдержало необдуманной езды пассажирского автобуса.



О приговоре Александру Смирнову 31 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Он оказался на скамье подсудимых с обвинением в вооружённом хулиганстве после того, как в ноябре прошлого года не поделил дорогу с маршруткой.



«Находясь в автомобиле KIA JF на Будапештской у дома 33, из пистолета Borner Sport 331 произвёл не менее 3 выстрелов в маршрутное такси, повредив окно водителя, создав угрозу жизни и здоровью граждан», — напомнили фабулу в пресс-службе. Смирнова задержали на следующий день.

