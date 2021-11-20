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В Купчино неизвестный открыл стрельбу по маршрутке

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Полиция Фрунзенского района Петербурга разбирается в обстоятельствах стрельбы по общественному транспорту. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, накануне в полицию обратился 28-летний водитель маршрутки, который рассказал, что в десятом часу вечера у дома 33 по Будапештской улице он затормозил у остановки, чтобы высадить пассажиров. В этот момент к автобусу подъехал белый «КИА Оптима», из которого неизвестный выстрелил в водительскую дверь, после чего поспешил уехать.

В момент происшествия в салоне маршрутки находились 6 пассажиров, никто из них не пострадал.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Vetal70
Хулиганство? Т.е. попытку покушения на убийство органы не усмотрели?
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